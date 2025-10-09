Al via la nona edizione di “Lezioni di Cinema”

Al via sabato 18 ottobre la nona edizione del progetto Lezioni di Cinema, che si presenta quest’anno con una rassegna di sei appuntamenti (cinque lezioni e un film), e che terminerà sabato 7 febbraio 2026

Al via sabato 18 ottobre la nona edizione del progetto Lezioni di Cinema, che si presenta quest’anno con una rassegna di sei appuntamenti (cinque lezioni e un film), e che terminerà sabato 7 febbraio 2026. La rassegna verterà quest’anno su una tematica particolare dal titolo “PERSONAGGI”, durante la quale si indagherà su figure della storia o della letteratura diventate famose sul grande schermo.

Questa nona edizione delle Lezioni di Cinema è organizzata in sinergia fra 50&Più Livorno, Centro Studi Commedia all’italiana, Erasmo Libri Editore, Circolo del Cinema Kinoglaz e FiPiLi Horror Festival, che da anni promuovono la cultura del cinema sul territorio locale. Le Lezioni hanno il patrocinio della Provincia di Livorno, del Comune di Livorno e la compartecipazione di Confcommercio Livorno e del Gruppo Agostini Livorno.

Gli incontri si svolgeranno il sabato pomeriggio presso l’Auditorium di Villa Henderson, sede del Museo di Storia Naturale di Livorno in via Roma 234. La proiezione del film si terrà la domenica pomeriggio presso il Centro Artistico Il Grattacielo in via del Platano 6.

Gli incontri vedranno alternarsi studiosi e critici cinematografici che imposteranno la loro lezione sulla narrazione e sulla proiezione di spezzoni di film. Da segnalare la presenza sul palco di più relatori e di alcuni ospiti che si confronteranno, stimolati dal direttore artistico della rassegna, prof. Massimo Ghirlanda, in veste di moderatore.

Anche quest’anno è riproposta la Lezione Maratona, suddivisa in due sessioni (pomeridiana e serale) con una pausa per un’apericena conviviale. Otto i critici impegnati sul tema: “Dagli sceneggiati alle serie TV”. I partecipanti appassionati della settima arte avranno modo di ascoltare otto relatori che presenteranno ciascuno uno sceneggiato del passato o una serie TV attuale. I critici si susseguiranno ogni 30 minuti in una vera e propria “relazione fiume”, varia e piacevole, molto apprezzata dagli spettatori.

Info e contatti:

Associazione 50&Più Livorno – Via Serristori 15

Tel. 0586 881128 – 342 0459699

Email: [email protected]

Facebook: Livorno 50&Più

Web: 50epiu.it/livorno

Biglietti:

Ogni singola lezione €7 (intero); €5 (ridotto) per associati 50&Più, Centro Studi Commedia all’Italiana, Circolo Kinoglaz, Ass. FiPiLi Horror, giovani fino a 25 anni.

Lezione Maratona: €7 sessione pomeridiana; €5 sessione serale; cumulativo entrambe le sessioni €10.

Costo apericena €15 con prenotazione obbligatoria (0586 881128 – 342 0459699).

Agli studenti partecipanti è previsto il rilascio di una certificazione per usufruire dell’eventuale credito scolastico.

