Al via la nuova edizione della Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”

La Rassegna si aprirà il 22 novembre alle ore 21 con il concerto dell’ensemble LudusOrionis, in Goldonetta, unico evento a pagamento in collaborazione e col sostegno della Fondazione Teatro Goldoni

Al via la nuova edizione della Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”, organizzata dall’associazione Coro “R. Del Corona” APS in compartecipazione con il Comune di Livorno e con la direzione artistica del M° Luca Stornello. Quest’anno si celebra il traguardo della ventesima edizione: un traguardo di non poco conto, segno di un impegno continuativo in favore della diffusione della cultura polifonica, premiato da un pubblico sempre crescente e dall’interesse di istituzioni pubbliche e private.

Oltre alla presenza attiva del Comune infatti la manifestazione gode del patrocinano di: Regione Toscana, Fondazione Livorno, la Provincia di Livorno, la Diocesi di Livorno, Il Rettorato della Cattedrale, la Fondazione Teatro Goldoni, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Inoltre la Rassegna è sostenuta da: Associazione Cori della Toscana, Feniarco, Grande Oriente d’Italia – Oriente di Livorno, George Menaboni srl, Coop Toscana-Lazio, Associazione “Quartieri Uniti Ecosolidali”, Hotel Ariston, Casa Editrice Sillabe, Caritas Livorno, Simurg Ricerche, e Editasca.

In questa XX edizione la Rassegna si arricchisce di un concerto raggiungendo i 6 appuntamenti, per diventare sempre più una vera e propria stagione dedicata alla polifonia vocale di qualità, un evento oramai consolidato e conosciuto a livello nazionale, che fa di Livorno un riferimento per i cultori di questo genere musicale.

Veniamo al programma. La Rassegna si aprirà il 22 novembre alle ore 21 con il concerto dell’ensemble LudusOrionis, in Goldonetta, unico evento a pagamento in collaborazione e col sostegno della Fondazione Teatro Goldoni. Con cinque voci e un clavicembalo, tutti professionisti di grande livello, LudusOrionis proporrà un interessantissimo e affascinante programma madrigalistico interamente dedicato a Claudio Monteverdi, la cui opera ci racconta il mirabile momento di passaggio – tra ‘500 e ‘600 – da una polifonia esclusivamente vocale, dove è essenziale e vitale l’insieme e l’amalgama delle voci, a una polifonia sostenuta da strumenti dove la voce superiore viene posta sempre più in evidenza staccandosi dalle altre, aprendo così la strada al canto solistico e alla nascente opera in musica, di cui Monteverdi stesso è uno dei sommi creatori. Una vera e propria chicca, di rarissima presenza nei cartelloni.

Il 2 dicembre sarà la volta del coro “Florilegium vocis” di Bari diretto dal M° Sabino Manzo, che nella Chiesa di San Ferdinando ci proporrà un programma costruito su una stuzzicante alternanza tra laude trecentesche e musiche contemporanee. Il 19 dicembre si terrà il tradizionale concerto di Natale del Coro organizzatore “R. Del Corona” che, con la direzione del M° Luca Stornello ci accompagnerà in un viaggio nel mistero della natività, con brani di ogni epoca tenuti insieme da un filo fatto da diverse letture musicali dello stesso testo “O Magnum Mysterium” tra il medioevo e la contemporaneità. Il Concerto di Natale si svolgerà nella Chiesa Nostra Signora di Fatima (Corea).

Entriamo nel 2024: il 20 gennaio, presso la Chiesa di San Jacopo in Acquaviva, avremo il piacere di ospitare il pluripremiato Gruppo Vocale Garda Trentino diretto dal M° Enrico Miaroma, con un excursus che va dal medioevo a composizioni di autori viventi passando per capisaldi della coralità romantica come i mottetti di Mendelssohn; mentre il 4 febbraio, presso la sala della Canaviglia in

Fortezza Vecchia, ascolteremo – per la prima volta alla Rassegna – un concerto per coro di voci bianche, evento conclusivo del Corso per direttori di cori scolastici e di voci bianche tenuto dal M°

Luigi Leo, in collaborazione con ACT – Associazione Cori della Toscana: il momento formativo è oramai da anni parte integrante della Rassegna, con l’intento di gettare le basi per il raggiungimento di quel livello qualitativo che così forte emerge dalle performances dei cori ospiti, e quest’anno si è pensato di partire proprio da dove tutto inizia, dalla scuola primaria e secondaria, per un percorso che fin da subito possa essere di qualità.

Ultimo evento, a chiudere il ricco programma di questa XX edizione, il ritorno ad esplorare le fertili aree di confine linguistico, col concerto del Coro giovanile italo-sloveno “Emil Komel” di Gorizia diretto dal M° David Bandelj che si terrà il 17 febbraio nella Chiesa di San Ferdinando.

Questa XX Edizione della Rassegna l’Associazione Coro Rodolfo Del Corona ha stretto una collaborazione con la Fondazione Caritas e la Caritas di Livorno.

Polifonia e Solidarietà, al termine dei concerti della Rassegna, la Fondazione Caritas Livorno e la Caritas Livorno presenteranno progetti da loro promossi a favore di tutti coloro che nel nostro territorio vivono situazioni di disagio.

Il 2 e 19 Dicembre sarà presentato l’Emporio solidale nel Villaggio della Carità che sarà inaugurato il 20 Dicembre;

il 20 Gennaio sarà presentato il progetto di accoglienza a favore di gestanti e madri con bambini presso la Casa di Villa Benedetta, messa a disposizione dalla Congregazione delle Figlie di Sant’Anna;

il 4 e 17 Febbraio sarà la volta del progetto mensa, che offre un pasto caldo completo, ogni giorno, a circa 150 persone, anche con consegna a domicilio per chi non può recarsi alla mensa nel Villaggio della Carità.

Tutti i concerti, con l’eccezione dell’evento di apertura in Goldonetta, sono ad ingresso gratuito

Condividi: