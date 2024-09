Al via la nuova stagione del Nuovo Teatro delle Commedie

Ad aprire la stagione la quattordicesima edizione del Little Bit Festival, intitolata “Fra le Rovine – Un omaggio agli eroi perdenti” che si terrà dal 18 ottobre al 2 novembre 2024. Tantissime le proposte dai laboratori per tutte le età, la Rassegna "TUA", il Teatro Ragazzi, il Pass Costellazione, i mattineé per le scuole cittadine e l'iniziativa "In Bici a Teatro"

Inaugurerà venerdì 18 ottobre la nuova stagione del NTC (Nuovo Teatro delle Commedie), che come di consueto animerà gli spazi di via Terreni fino a aprile ,con una proposta articolata che guarda a più pubblici e a differenti generi, mantenendo un’attenzione particolare ai linguaggi della nuova scena e del teatro ragazzi (CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PROGRAMMA ONLINE).

Ad aprire la stagione la quattordicesima edizione del Little Bit Festival, intitolata “Fra le Rovine – Un omaggio agli eroi perdenti” che si terrà dal 18 ottobre al 2 novembre 2024.

Quest’anno il festival inviterà a riflettere sulle sfide della nostra epoca, mostrando quanto sia diventato difficile vivere nella quotidianità contemporanea. Il tema degli “Eroi Perdenti” rende omaggio a coloro che, nonostante le difficoltà, continuano a dare valore alle loro azioni e pensieri.

Il festival esplorerà domande profonde come: “In che direzione va il mondo?”, “Qual è il nostro ruolo in tutto questo?”, e “Quale futuro avranno i nostri figli?”. Gli spettacoli selezionati offriranno diverse prospettive per comprendere il nostro tempo e proporre nuove visioni e strade da percorrere insieme.

Durante il mese di ottobre, oltre venti spettacoli di compagnie provenienti da tutta Italia saranno ospitati nelle sale del teatro, con debutti, prime nazionali e grandi riprese. Ad aprire il festival sarà Pilar Ternera, con l’anteprima del suo nuovo lavoro Disastri, da Daniel Charms, con la regia di Francesco Cortoni.

A partire da novembre riprenderà la stagione di teatro ragazzi, che andrà avanti fino ad aprile con tanti titoli rivolti alle famiglie, tra questi immancabili saranno le produzioni della compagnia di casa Pilar Ternera, da Il principe Canarino, l’Orso Felice, Blu – Il colore della felicità fino a Pinocchio che si presenterà con un cast e un allestimento rinnovato.

Novità di quest’anno la Rassegna Tua, la nuova stagione dedicata al contemporaneo realizzata in collaborazione con il Teatro i Quattro Mori, quattro spettacoli con grandi interpreti che stanno facendo la storia del teatro contemporaneo in Italia. La rassegna aprirà nel mese di novembre e si concluderà a marzo e sarà completamente ospitata presso il Cinema Teatro i Quattro Mori.

Alla prima edizione anche A Casa mia – Rassegna di teatro fatto in casa, che raccoglie le proposte che mettono al centro la condivisione e il desiderio di stare insieme, raccontare storie in modo vero ed autentico con la genuina voglia di condividere come avviene in famiglia.

Non mancheranno poi le azioni collaterali come, percorsi di creazione con i cittadini, con il progetto Nel buio – una luce della Compagnia A.D.D.A, e Don Kitsch che vede protagonisti i partecipanti al Laboratorio aperto del NTC, e l’Osservatorio Pubblico.

Due importanti iniziative da segnalare sono quelle in collaborazione con Costellazione e i soggetti che vi fanno parte , il PASS COSTELLAZIONE, che prevede uno sconto del 40% sull’ingresso a 6 spettacoli selezionati dalle direzioni artistiche dei festival dei Festival Little Bit, Racconti di Altre e Teatri d’Autunno, e l’iniziativa in collaborazione con l’assessorato alla mobilità, e IN BICI A TEATRO, che prevede sconti e benefit per chi raggiungerà i teatri e gli spazi che ospitano gli spettacoli in bicicletta

Confermata anche la collaborazione con Atelier delle Arti e il festival Racconti di Altre Danze, con il l’ospitalità della serata conclusiva del Bando Visioni Intime, azione che sostiene danzatori e collettivi giovani ed emergenti.

Anche quest’anno poi ci sarà la rassegna in matineè, con otto titoli pensati per le scuole cittadine di ogni ordine e grado.

A partire dal mese di ottobre riprenderanno anche la proposta formativa con Accademia dei Piccoli e della scuola di Teatro NTC, che quest’anno presenterà nuovi corsi e nuove collaborazioni.

Biglietti:

Little Bit

Ingresso per uno spettacolo: 10 euro Ingresso per due spettacoli: 12 euro

Rassegna Tua, il Teatro che parla di te, qui e ora (gli spettacoli saranno tutti al Cinema Teatro 4 mori di Livorno)

Poltronissima: Intero: 25 euro – Ridotto: 23 euro Poltrona: Intero: 22 euro – Ridotto: 20 euro Galleria: Intero: 20 euro – Ridotto: 18 euro Balaustra: Intero: 18 euro – Ridotto: 16 euro Rassegna A casa Mia , il teatro fatto in casa Cena + spettacolo: 30 euro

Intero: 12 euro – Ridotto: 10 euro Progetto per il Territorio Prezzo Unico 10 euro Rassegna Teatro Ragazzi Intero Adulti: 8 euro

Ridotto Bambini fino a 12 anni: 6 euro

Pinocchio

Intero Adulti: 12 euro

Pinocchio Ridotto Bambini: 10 euro

Abbonamento famiglia – 105 euro 14 ingressi per un adulto e un bambino ( Terza persona 53 euro) 76 euro 8 ingressi x un adulto e un bambino ( Terza persona 38 euro) 52 euro 5 ingressi x un adulto e un bambino ( Terza persona 26 euro)

*I ridotti per tutti gli spettacoli delle rassegne si applicano ai soci Pilar Ternera e ai partecipanti ai corsi e associati degli altri Teatri e Presidi Culturali cittadini che aderiscono all’Associazione Costellazione

info e prenotazioni:

0586 1864087 – 342 0352386 – [email protected] prevendite su www.nuovoteatrodellecommedie.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©