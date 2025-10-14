Al via la prima settimana della VI edizione del Festival Con-fusione 2025

Prende il via la VI edizione del Festival Con-fusione 2025, la rassegna dedicata alle nuove generazioni che dal 15 ottobre animerà Livorno con spettacoli, laboratori e percorsi tra arte e immaginazione.

La settimana si apre con tre appuntamenti dedicati alle scuole al Teatro 4 Mori:

Martedì 15 ottobre, “E se?” di Officine Papage, un viaggio teatrale nel potere delle domande; Mercoledì 16 ottobre, “Tuono” della compagnia Orto degli Ananassi, un racconto di formazione sull’importanza della crescita; Venerdì 17 ottobre, doppio appuntamento con “Ottone con l’arte addosso”, in matinée per le scuole e in replica alle ore 17 per il pubblico pomeridiano.

Tra gli appuntamenti più attesi della settimana:

Giovedì 17 ottobre, al Museo Fattori di Villa Mimbelli, doppio turno (ore 16.15 e 17.30) per il laboratorio gratuito “Biglietti che passione!”, un pomeriggio tra carta e colori per creare originali biglietti di auguri. Venerdì 18 ottobre, dalle ore 15, alla Ciclostazione di Livorno, il laboratorio gratuito “L’Officina del Basilisco” a cura di Enrica Notarfrancesco in collaborazione con FIAB: bambini e famiglie realizzeranno scaglie e amuleti che diventeranno parte della biciclettata collettiva del 25 ottobre, in partenza da Piazza San Jacopo in Acquaviva , per accompagnare lo spettacolo di Emanuela Dall’Aglio “Ti vedo – La leggenda del Basilisco”, in scena ai 4 Mori alle 17.30.

La settimana si chiude domenica 19 ottobre in Fortezza Vecchia, con due eventi da non perdere: alle 10.30 e alle 17.00 il percorso-spettacolo “Tra bastioni, cannoni e cavalieri”, e alle 18.00, “Il cuoco dalla gamba di legno”, un racconto divertente e immaginifico per tutta la famiglia.

Una prima settimana che intreccia teatro, arte e movimento, aprendo un’edizione del Festival Con-fusione pronta a coinvolgere tutta la città.

Programma completo su www.con-fusione-festival.eu

