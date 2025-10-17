Opening Party di Teatro (Con)Temporaneo dell’Associazione Cespuglio Ecosistema Teatrale

Primo appuntamento con il Teatro (Con)Temporaneo dell’Associazione Cespuglio Ecosistema Teatrale fondata da Alessia Cespuglio. Il 18 ottobre a partire dalle ore 20 i Magazzini Generali in via della Cinta Esterna 48/50 ospiteranno la serata di apertura dal titolo “Le parole che fanno la differenza – Opening Party”.

I Magazzini Generali questa estate hanno accolto l’idea di Alessia Cespuglio di un teatro temporaneo, sempre aperto ogni sera per prove e spettacoli, uno spazio accogliente di 50 posti che tra giugno e luglio ha visto una grande affluenza di pubblico. Cespuglio vuole cominciare l’anno con un altro mese di Teatro (Con)Temporaneo, come successo in estate, e anche questa volta sarà un’esperienza a termine, dal 18 ottobre al 15 novembre. “Lo spazio fisico – commenta Cespuglio – ha per me sempre meno senso: esistono i quartieri, le vie, le piazze. Il teatro per me, dopo tanti anni, è un concetto dinamico, fluido, in continua evoluzione e contaminazione di artisti ed esperienze”.

La serata del 18 ottobre – La serata del 18 ottobre sarà divisa in due momenti: dalle ore 20.30 alle 22.30 si terrà, nel bar dei Magazzini Generali, un talk che l’attrice Alessia Cespuglio condurrà insieme a diversi artisti per conoscere il processo creativo, le urgenze e il rapporto dell’artista col suo pubblico. Gli artisti che parteciperanno alla serata sono: Nico Sambo, Federico Silvi, Simone Bimbo Soldani, Elena De Carolis, Chico Neri, Enrico Pompeo e Fabio Marceddu. La seconda parte dell’evento si terrà nel Magazzino Nove, sede, per i mesi di ottobre e novembre, del “Teatro (Con) Temporaneo”, qui gli artisti si esibiranno.

Nel corso della serata saranno anche illustrati al pubblico presente la ripartenza dei corsi, l’inizio di un nuovo anno di laboratori e i progetti che la Cespuglio Ecosistema Teatrale ETS ha in cantiere per prossimi mesi.

Ingresso all’evento 10 euro. Per ricevere informazioni mandare un messaggio WhatsApp al 3287013206 oppure scrivere a [email protected].

La Cespuglio Ecosistema Teatrale – È un’associazione nata a novembre 2024, fondata Alessia Cespuglio, che ne cura la visione creativa e ne dirige le attività. Sebbene sia in attività da pochi mesi lavora già a pieno ritmo su progetti che interessano il territorio della città di Livorno, attraverso i laboratori teatrali rivolti agli adulti di cui vanta già oltre 40 partecipanti, laboratori teatrali con l’associazione Mediterraneo che si occupa di Salute Mentale e con il Serd e la Coop. San Benedetto che si occupa di tossicodipendenze.

L’associazione vuole e mira a instaurare progetti con artisti singoli e compagnie nazionali, per portare sul territorio un valore aggiunto in continua crescita come un vero e proprio “ecosistema” capace di arricchirsi continuamente.

Queste attività hanno trovato sostegno economico e ascolto in ErreDue Gas di Enrico D’Angelo che ha sposato i progetti dell’associazione: il lavoro sul territorio con i laboratori di teatro, la spinta urgente di Cespuglio di lavorare sul quartiere Pontino – Garibaldi con un Teatro a servizio della Comunità e la produzione dello spettacolo sulla violenza di genere “Mi è bastato quello sguardo. Nessuno mi aveva mai guardata così” di e con Chiara Pellegrini e Alessia Cespuglio, che andrà in scena il 18 novembre 2025 ai Quattro Mori sia la mattina per le scuole, che per una replica serale aperta a tutti.

