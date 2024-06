Al via la rassegna “Hortus Conclusus”, cultura e intrattenimento a S. Jacopo

Il giardino del centro O.A.M.I. di Borgo San Jacopo ospiterà sette incontri gratuiti con otto fra artisti, studiosi e professionisti: si parte il 20 giugno con Paolo Migone e Pier Giorgio Curti

A partire dal 20 giugno l’O.A.M.I. di Livorno apre le porte alla città: nello spazio incantato del giardino della struttura, in Borgo San Jacopo 136, prenderà il via una rassegna di eventi titolata Hortus Conclusus – un giardino di cultura e intrattenimento per tutti.

L’iniziativa, il cui nome si ispira ai giardini chiusi medievali, simboli di riflessione e crescita, si propone di creare uno spazio aperto di dialogo, apprendimento e condivisione.

I giovedì nel giardino O.A.M.I. regaleranno alla città conferenze sulla fotografia, sull’arte, sulla filosofia, sulla musica, sul teatro e sulla cultura classica e riuniranno una variegata schiera di professionisti e intellettuali conosciuti e apprezzati: dall’attore comico Paolo Migone al fotografo ed ex assessore alla cultura del Comune di Livorno Serafino Fasulo, dal filosofo e docente di estetica Massimo Carboni all’artista di fama internazionale Gino Sabatino Odoardi, dallo storico di diritto romano Aniello Parma al regista teatrale e insegnante di liceo Lamberto Giannini, per finire con il musicista e musicologo Marco Lenzi e lo stesso direttore scientifico della rassegna e direttore del centro O.A.M.I., lo psicanalista Pier Giorgio Curti.

Una miscela unica di competenze che darà vita a un programma ricco e stimolante, pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo e favorire l’integrazione di tutte le componenti della città: «Hortus Conclusus nasce dalla convinzione che la cultura e l’intrattenimento siano potenti strumenti di coesione sociale – afferma Pier Giorgio Curti – vogliamo dimostrare che l’apprendimento può essere divertente e accessibile a tutti, e che le risate condivise possono abbattere barriere».

Il primo appuntamento è per giovedì 20 giugno alle 21:30: nel centenario della morte di Kafka l’Hortus Conclusus di Borgo San Jacopo ospiterà un dialogo semiserio sulla Metamorfosi dello scrittore praghese. Protagonisti il comico Paolo Migone e lo psicoanalista Pier Giorgio Curti.

Paolo Migone è attore, regista e autore teatrale e televisivo: la sua è una comicità corrosiva e insieme all’inimitabile mordacità toscana ne caratterizza lo stile inconfondibile. L’argomento preferito dei suoi spettacoli è l’eterno gioco tra uomini e donne, che pare fornirgli spunti creativi inesauribili. Il suo è un occhio sempre attento ai costumi contemporanei e alla realtà del nostro tempo.

Pier Giorgio Curti è psicanalista, filosofo e saggista e dirige le strutture O.A.M.I. Livorno.

IL CENTRO. L’O.A.M.I. (Opera assistenza malati impediti) è attiva da decenni sul territorio livornese e offre sostegno alle persone svantaggiate e alle loro famiglie. I servizi offerti, sotto il cappello dell’Asl di Area Vasta, sono la Casa famiglia e il Centro diurno di socializzazione per adulti disabili psichici. È diretta dal dottor Pier Giorgio Curti.

IL PROGRAMMA

Tutti gli incontri si terranno alle 21:30

20 giugno – Dalla parte dello scarafaggio. Dialogo semiserio sulla Metamorfosi di Kafka

con Paolo Migone e Piergiorgio Curti

4 luglio – La fotografia come specchio del sociale

Serafino Fasulo

18 luglio – Il mito di Narciso tra pittura, filosofia e psicoanalisi

Pier Giorgio Curti

8 agosto – Tra le pieghe dell’arte contemporanea

Massimo Carboni e Gino Sabatino Odoardi

22 agosto – A proposito dell’Hortus conclusus

Aniello Parma

5 settembre – Le forme del teatro

Lamberto Giannini

12 settembre – Quale musica nell’Hortus conclusus

Marco Lenzi

Hortus Conclusus è un invito a tutti i cittadini di Livorno e non solo: venite a coltivare insieme un giardino di idee, risate e comprensione reciproca. L’ingresso è gratuito per favorire la partecipazione più ampia possibile.

Per informazioni e/o prenotazioni 0586.813861

