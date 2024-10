Al via la seconda edizione del Counseling Day

Le iniziative del 19-20-21 ottobre dei counselor di Livorno, in occasione della Giornata Internazionale dell’Ascolto

Per il secondo anno AssoCounseling, Associazione professionale di categoria, organizza in tutta Italia il “Counseling Day”, ovvero una giornata – compresa fra il 21 ottobre e i giorni adiacenti – nella quale i professionisti associati propongono iniziative gratuite di promozione e conoscenza del counseling. Tutti gli eventi e le opportunità sono consultabili, regione per regione, sul portale https://www.counselingday.it/, all’interno del quale si potranno selezionare quelli più vicini o più adatti alle esigenze di ognuno.

Per la Toscana il link diretto è https://www.counselingday.it/event-type/toscana/

Alcuni professionisti di Livorno, si sono riuniti per organizzare 2 eventi al pomeriggio, dal titolo “Emozioni in circolo”, che si terranno il 19 e il 21 ottobre, presso il centro sociale L. Virgili presso Villa Sansoni, via San Martino 39, dalle ore 15 alle ore 19, e consisterà in uno spazio di ascolto attraverso laboratori esperienziali e incontri individuali.

L’evento è gratuito. Per informazioni e prenotazione contattare Anna Maria 392-4426028 o Valeria 328-7271309.

Prendendo parte all’iniziativa, sarà possibile scoprire come migliorare, attraverso il counseling, la qualità della propria vita, ristabilire le priorità e riconnettersi al proprio mondo emotivo attraverso uno spazio di ascolto condiviso in laboratori esperienziali e sessioni individuali gratuite di counseling.

