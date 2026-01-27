Al via la XVII edizione del Premio Combat

Le opere saranno esposte nelle sale del Museo della Città, che ospita una significativa collezione di arte contemporanea. Ad arricchire il palinsesto dell’estate livornese, quest’anno la cerimonia di premiazione si terrà in concomitanza con Effetto Venezia. Per info: https://www.premiocombat.it/bando

Il Museo della Città di Livorno ospiterà la mostra degli ottanta artisti finalisti della XVII edizione del Premio Combat, in programma dal 4 luglio al 2 agosto 2026. Le opere saranno esposte nelle sale del Museo, che ospita una significativa collezione di arte contemporanea. Ad arricchire il palinsesto dell’estate livornese, quest’anno la cerimonia di premiazione si terrà in concomitanza con Effetto Venezia, storica manifestazione cittadina che richiama ogni anno un gran numero di visitatori, e con Livorno Art Book Fair, fiera dedicata all’editoria artist-led e indipendente.

Con l’annuncio delle nuove date e della sede che ospiterà l’evento, si aprono ufficialmente le iscrizioni alla diciassettesima edizione del Premio Combat, concorso internazionale dedicato alla valorizzazione e alla promozione dell’arte contemporanea.

Il Premio nasce per intercettare le traiettorie più significative della ricerca artistica italiana e internazionale, seguendo l’evoluzione dei linguaggi e delle pratiche: un lavoro di mappatura e ascolto che mira a far emergere le energie più vive del contemporaneo.

Confermato anche quest’anno il primo premio assoluto del valore di € 10.000,00, che sarà assegnato dalla giuria a uno tra gli ottanta artisti finalisti. Rimangono inoltre attivi i premi di categoria, per le sezioni: Pittura, Scultura e Installazione, Fotografia, Grafica e Disegno, Video/Performance.

Il Premio Speciale Gallerie prevede la selezione di un artista tra i finalisti da parte di cinque gallerie di riferimento nel panorama contemporaneo e di uno spazio indipendente, SAC (Spazio di Arte Contemporanea). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avviare nuove collaborazioni e opportunità di progettualità condivisa, che si concretizzeranno nella stagione 2026/27 attraverso la realizzazione di una mostra personale o collettiva.

Si consolida inoltre il Premio speciale Poliart, che prevede il sostegno nella produzione di un’opera di un artista selezionato tra i finalisti da parte dell’omonima azienda, leader nella lavorazione del polistirene espanso.

In ultimo, si conferma anche per questa edizione il Premio speciale The Place, promosso dal marketplace The Place unitamente all’associazione Ultracontemporary Art Project aps (U-ART-P aps). Il premio prevede la realizzazione, presso Calcografica Petronilla nel mese di giugno 2026, di un’incisione calcografica in 12 copie più 2 P.A. di una grafica d’arte.

I Premi Speciali sono finalizzati a incentivare e rafforzare il dialogo tra arte, impresa e territorio, un asse fondamentale per sostenere la promozione, la visibilità e la conoscenza della ricerca degli artisti contemporanei.

Chiusura iscrizioni 30 aprile 2026

Per info: https://www.premiocombat.it/bando

Condividi:

Riproduzione riservata ©