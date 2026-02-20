Al via quattro incontri gratuiti sulla relazione uomo-cane

Il primo appuntamento lunedì 23 febbraio, dalle ore 17.00, con il prof. Gazzano dell’Università di Pisa. Tutti gli incontri si svolgeranno alla Biblioteca di Villa Fabbricotti

Lunedì 23 febbraio, a partire dalle ore 17.00, la Biblioteca di Villa Fabbricotti ospiterà un incontro gratuito e aperto a volontari, operatori e cittadini sul tema “La gestione comportamentale del cucciolo”. La conferenza sarà tenuta dal prof. Angelo Gazzano, docente del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa. L’appuntamento inaugura un ciclo di quattro incontri organizzati dall’Ufficio Tutela Animali del Comune di Livorno, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, nell’ambito della convenzione attivata tra le due istituzioni nel settembre scorso.

Programma completo degli incontri:

Lunedì 23 Febbraio: “La gestione comportamentale del cucciolo”

Lunedì 2 Marzo: “La comunicazione del cane”

Mercoledì 25 Marzo: “L’aggressività del cane”

Mercoledì 8 Aprile: “Principi di metodi educativi e di recupero comportamentale”

Tutti gli incontri si svolgeranno alla Biblioteca di Villa Fabbricotti, in viale della Libertà 30, dalle ore 17.00 – 19.00.

La finalità degli incontri è di fornire maggiori elementi di conoscenza sulla corretta relazione uomo animale al fine di massimizzare il benessere reciproco, di prevenire l’abbandono o la cessione dei cani e facilitare percorsi di adozione consapevole. Ogni incontro sarà aperto da una breve presentazione del Canile Comunale “La Cuccia nel Bosco” e dalla proiezione di un video dedicato agli ospiti del canile, per promuovere percorsi di adozione consapevole. Per informazioni:

Ufficio Tutela Animali. Tel. 0586 820350-351 (cell 3336115042) oppure indirizzo email: [email protected]

