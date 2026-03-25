Al via quattro nuovi bandi della Camera di Commercio per le imprese

L’Ente camerale ha stanziato per questa tranche di bandi, compreso quello per la creazione di Società Benefit pubblicato il 3 marzo, 390mila euro di risorse proprie. Gli altri bandi usciranno nelle prossime settimane, confermando una strategia di supporto ampia e diversificata

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno rinnova il proprio impegno a sostegno dell’economia locale: a partire da oggi, 25 marzo, sono aperti i termini per partecipare a quattro nuovi bandi camerali, approvati dalla Giunta per favorire lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle micro, piccole e medie imprese delle province di Livorno e Grosseto.

L’Ente camerale ha stanziato per questa tranche di bandi, compreso quello per la creazione di Società Benefit pubblicato il 3 marzo, 390mila euro di risorse proprie. Gli altri bandi usciranno nelle prossime settimane, confermando una strategia di supporto ampia e diversificata.

“I bandi dimostrano la volontà concreta della Camera di Commercio di essere il primo alleato di chi fa impresa sul nostro territorio – dichiara il presidente della CCIAA Maremma e Tirreno, Riccardo Breda – Anche quest’anno abbiamo messo in campo misure molto attese e richieste, pensate per rispondere alle esigenze reali di diverse tipologie di aziende: da chi vuole avviare una nuova attività o gestire un passaggio generazionale, a chi investe per rendere più sostenibile la propria struttura ricettiva o più sicura e moderna la propria attività commerciale. L’obiettivo è stimolare percorsi di crescita che rendano il nostro tessuto produttivo sempre più qualificato e competitivo”.

I bandi nel dettaglio

Bando a sostegno della Creazione d’Impresa. L’avviso è volto a supportare la nascita di nuove imprese. Prevede, per le imprese iscritte ed attive a partire dal 1° gennaio 2026, un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese (fino a 5.000 euro) per i costi di avvio. La percentuale sale al 70% per le neoimprese frutto di un passaggio generazionale. Sono previste maggiorazioni per imprese femminili, giovanili, sociali, società benefit e per chi svolge formazione.

Bando per il sostegno alle Imprese di Vicinato. Misura pensata per supportare il mantenimento e la crescita dei negozi di vicinato (commercio al dettaglio entro i 300 mq) e degli esercizi di ristorazione e somministrazione. Il bando finanzia al 60% (fino a 2.500 euro) l’acquisto di attrezzature, software, spese di promozione, siti web e, in particolare, l’implementazione di sistemi di sicurezza (videosorveglianza, nebbiogeni, casse automatiche, blindature).

Bando per la Transizione Sostenibile delle Imprese Turistiche. Intende sostenere le strutture ricettive, la ristorazione e i parchi/musei che adottano soluzioni per aumentare la sostenibilità ambientale. Il contributo, pari al 60% delle spese (fino a 3.000 euro), finanzia vari interventi, tra cui l’acquisto di elettrodomestici in classe A, materiali biodegradabili, colonnine di ricarica per auto e bici elettriche, impianti di recupero acqua piovana e attrezzature per il compostaggio.

Bando per le Certificazioni di Qualità. L’obiettivo è promuovere la competitività delle imprese di tutti i settori supportando, con un contributo pari al 60% delle spese e fino a 2.000 euro, l’acquisizione delle certificazioni funzionali allo sviluppo aziendale (certificazioni UNI EN ISO, di sostenibilità, di prodotto, ecc.). Anche per questo bando, come per gli altri, sono previste maggiorazioni legate a criteri di premialità per imprese femminili, rating di legalità, bilancio di sostenibilità, certificazione di genere.

Bando a sostegno della creazione di Società Benefit. La misura vuole favorire la costituzione ex novo o la trasformazione di micro, piccole e medie imprese in Società Benefit. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese ammissibili (oneri notarili, consulenze specialistiche, formazione del personale e marketing etico), fino a un massimo di 4.000 euro.

Tutte le Micro, Piccole e Medie imprese, loro cooperative e consorzi delle province di Grosseto e Livorno in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi, possono partecipare ai bandi. Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma RESTART. Si ricorda che i bandi sono a sportello, con valutazione delle domande in base all’ordine cronologico di arrivo.

Gli avvisi e la modulistica sono disponibili sul sito www.lg.camcom.it

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