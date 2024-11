Al via “Tua”. Nigro apre la rassegna al Teatro 4 Mori con “Every Brilliant Thing”

Si inaugura domenica 10 novembre ore 17.30 al teatro Cinema 4 Mori la nuova rassegna teatrale “Tua, il teatro che parla di te, qui e ora”, organizzata dal Nuovo Teatro delle Commedie in collaborazione con il Cinema Teatro 4 Mori

La rassegna porta a Livorno una selezione di spettacoli contemporanei di grande rilievo, con l’obiettivo di creare uno spazio di riflessione sulle questioni che caratterizzano il nostro tempo.

Francesco Cortoni, Direttore Artistico del Nuovo Teatro delle Commedie, spiega: “Con Tua, abbiamo voluto costruire un percorso che parla direttamente al nostro presente, alle nostre domande e aspirazioni. L’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza teatrale che sia personale e universale allo stesso tempo, mettendo in scena storie che riflettono la nostra realtà e i cambiamenti che stiamo vivendo.”

Il primo appuntamento della rassegna vede protagonista il pluripremiato attore Filippo Nigro, volto noto del cinema e della televisione, in Every Brilliant Thing. L’opera, diretta da Fabrizio Arcuri insieme a Nigro, nasce dal testo di Duncan Macmillan e Johnny Donahoe, ed è un inno alla vita che celebra la bellezza dei piccoli momenti e delle “cose per cui vale la pena vivere.”

Nigro, che ha conquistato il pubblico italiano e internazionale con interpretazioni memorabili in film come Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek e la serie Netflix Suburra, condurrà il pubblico di Livorno in un’esperienza emozionante e intima. Attraverso una narrazione informale e coinvolgente, l’attore romano porterà sul palco riflessioni toccanti e universali, affrontando con delicatezza e umanità il tema della resilienza di fronte alle difficoltà della vita.

Nato e cresciuto a Roma, Nigro ha studiato al prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia sotto la guida di Lina Wertmüller, esordendo sul grande schermo nel 1998 e guadagnando prestigiosi premi tra cui il Globo d’Oro per La finestra di fronte. Tra i suoi successi, il Premio EFP Shooting Stars al Festival di Berlino e riconoscimenti in festival italiani come Annecy e Taormina.

In Every Brilliant Thing, Nigro offrirà al pubblico livornese una performance che unisce sensibilità e talento, offrendo uno sguardo sincero e appassionato sulle sfide e sui momenti di bellezza della vita.

La rassegna “Tua” proseguirà con altri tre appuntamenti fino a marzo 2025; il 26 gennaio, ore 17:30, Teatro Sotterraneo in Overload, una riflessione sui temi dell’attenzione e dell’alienazione nel mondo iperconnesso, che ha vinto il Premio Ubu 2018 e il Best of BE Festival a Birmingham.

IL 16 febbraio, ore 17:30, Teatro Metastasio in Non Tre Sorelle, una rilettura della celebre opera di Cechov che si interroga sul senso della cultura nel contesto europeo contemporaneo. Premio della Critica 2022. A chiudere la rassegna il 9 marzo, ore 17:30, La Merda di Cristian Ceresoli, con Silvia Gallerano, un potente monologo che esplora la condizione femminile in modo profondo e provocatorio, vincitore del Fringe Festival Award e del Premio della Critica 2012.

Biglietti e informazioni

I biglietti e gli abbonamenti sono disponibili presso il Cinema Teatro 4 Mori dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 o online su cinema4mori.it.

Per maggiori informazioni, visitare nuovoteatrodellecommedie.it o contattare il 342-5431274/342-0352386.

