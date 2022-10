Al via un nuovo corso per Guardie Ecozoofile

Per far conoscere l’iniziativa a chi è ancora titubante e per soddisfare domande e curiosità di chi ha già provveduto all’iscrizione per poter frequentare le lezioni, si è pensato di fare una presentazione della stessa, che si terrà sabato 29 ottobre alle 16 al Centro Sociale Primetta Marcucci di via degli Asili, 47 a Livorno

A breve prenderà il via il nuovo corso per aspiranti Guardie Ecozoofile organizzato da Oipa Odv, che servirà ad aumentare l’organico del Nucleo di Livorno e Provincia. Gli organizzatori ricordano che le Guardie Ecozoofile portano un importante contributo per la salvaguardia degli animali e per la prevenzione e repressione dei maltrattamenti degli stessi. Sono riconosciute con decreto prefettizio e nel caso di maltrattamenti su animali d’affezione, agiscono come Polizia Giudiziaria.

Data l’importanza degli argomenti trattati, gli organizzatori invitano coloro che si sono già iscritti e tutti quanti abbiano intenzione di farlo, a partecipare.

