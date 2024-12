Al Villaggio di Natale lo spettacolo Magico Natale

Presentato da Franco Bocci quello di domenica 15 dicembre sarà uno spettacolo in cui la magia del Professor Magik per la gioia dei più piccoli si fonde con la comicità di Enrico Faggioni per i più grandi. Ingresso libero

Magico Natale è il titolo dello spettacolo che verrà presentato domenica 15 dicembre alle ore 15,00 nello spazio Spettacoli del Villaggio di Natale a Villa Fabbricotti presentato da Matteo Professor Magik e Enrico Faggioni. Uno spettacolo per grandi e piccini dove si fonde la magia del Professor Magik per la gioia dei più piccoli con la comicità di Enrico Faggioni per i più grandi. Stornelli, canzoncine e detti livornesi tra illusionismo e fantasia. Presenta lo spettacolo Franco Bocci. Ingresso libero.

Condividi:

Riproduzione riservata ©