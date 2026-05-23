Alessandro Beloli presenta “Geopolitica a portata di mano”

Appuntamento, giovedì 28 maggio, con gli incontri culturale della Biblioteca Vespucci-Colombo. Alle ore 18.00, presso l’Aula Magna dell’Istituto “Vespucci-Colombo” in piazza Vigo, Alessandro Beloli presenta il suo libro GEOPOLITICA A PORTATA DI MANO – Capire il mondo in un’epoca davvero complica (CairoLibri)

L’incontro, presentato da Marianna Daniele, docente di Geografia dell’Istituto Vespucci, è realizzato in collaborazione con la Libreria Feltrinelli, con il finanziamento del Fondo Promozione Lettura e con il patrocinio dell’AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) sezione Toscana.

Navigando tra oceani, spazio e web, Alessandro Beloli ci fornisce una bussola per orientarci nel marasma dei media e capire finalmente il mondo in cui viviamo.

Chi comanda il mondo? Ci sarà una Terza guerra mondiale? L’IA ci rimpiazzerà? E perché tutti vogliono la Groenlandia? Sono solo alcune delle domande che molti di noi si pongono ogni giorno, cui però è difficile rispondere, per via del groviglio di informazioni in cui siamo costantemente immersi. L’unico modo per provare a sciogliere i nodi e comprendere la realtà è indossare il giusto paio di «occhiali da vista» per osservarla, capirla e cercare di prevederne gli sviluppi. Ecco perché nasce questo libro: come una cassetta per gli attrezzi, contiene tutto l’occorrente per scoperchiare quella macchina complessa che è il nostro presente, studiarne gli ingranaggi e farci un’idea di come funzionano e di cosa invece può incepparli (e forse lo sta già facendo). Demografia, rotte marittime, confini controversi, orbite satellitari, testate nucleari, data center: questi e altri aspetti della nostra epoca storica vengono mostrati nelle molte mappe che arricchiscono il volume, con l’aggiunta di dieci video esclusivi di approfondimento – accessibili tramite QR Code – pensati dall’autore a corredo del libro.

Alessandro Beloli è laureato in Scienze Geografiche ed è stato tra i divulgatori del progetto editoriale Geopop, dove ha coordinato l’area umanistica e geopolitica. Ha inoltre insegnato alle scuole superiori e lavorato come facilitatore nello sviluppo di progetti socio-ambientali.

INFO: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©