Alessandro Benvenuti in Fortezza Vecchia con “Pillole di Me”

Foto di Carlotta Benvenuti

Alessandro Benvenuti al suo “meglio”. Sarà un vero e proprio “the Best” di Alessandro Benvenuti, il primo della sua carriera, quello che andrà in scena in Fortezza Vecchia a Livorno domenica 23 luglio alle ore 21.30 (posto unico: 20 euro) per il cartellone curato da Menicagli Pianoforti.

Il comico, attore, commediografo e regista fiorentino (anche musicista), già colonna dei Giancattivi (con Athina Cenci e Francesco Nuti), poi protagonista al cinema e in teatro di decine di opere (“Benvenuti in casa Gori”, “Zitti e Mosca”, “Belle al Bar”, “Ivo il Tardivo”) ha realizzato ad hoc questo spettacolo, intitolato “Pillole di me”, per la Fortezza Vecchia e altri due spazi a lui cari, il teatro Margherita Marcialla di Barberino Tavernelle e il “Comicopoli” di Katia Beni a Montopoli Valdarno. “E mi sto divertendo tantissimo a portarlo in giro, tanto che a settembre sarò a Milano”.

Pillole di me è un excursus a perdifiato nella carriera del Benvenuti-autore, un viaggio nei pezzi più comici dei monologhi teatrali che ha scritto, per sé e per altri. Compaiono frammenti dell’ultimo suo lavoro “Panico ma rosa”, ma anche del primo, “Il Mitico 11”, scritto per Novello Novelli, o di suoi capolavori come “Gino detto Smith e la panchina sensibile” o “M. M. – Me Medesimo” (pensato per Bobo Rondelli e interpretato poi da Andrea Cambi). La potenza assoluta di questo lavoro è che è la voce del Benvenuti-attore a rendere omaggio al Benvenuti-autore. “Ho scoperto rileggendoli, che questi miei testi (alcuni di trent’anni fa), sono ancora attuali perché a loro modo erano già fuori del tempo: non sono concentrati sul momento, sull’istante, ma sulla filosofia della vita in generale, parlano dell’uomo, del suo modo di combattere/reagire alla vita, quindi non hanno perso smalto, anzi, ne hanno guadagnato”.

Per tutti questi motivi – uniti alla possibilità di vedere dal vivo questo gigante del teatro italiano, sempre capace di sorprendere per simpatica, bravura e acume – lo spettacolo organizzato da Luca Menicagli diventa “un must” imperdibile.

Alessandro Benvenuti è anche uno dei “Bimbi” della serie dei “Delitti del BarLume”. Il suo Emo, subentrato all’inizio della seconda Stagione all’Ampelio di Carlo Monni, ha cambiato il baricentro delle storie del BarLume facendo breccia sul pubblico come pochi altri personaggi.

I biglietti per “Pillole di me” sono in reperibili online sul sito della Fortezza Vecchia (www.fortezzavecchia.it) o, fisicamente, sono acquistabili tutti i giorni presso la biglietteria della Fortezza, dalle 19 alle 22 (Varco Fortezza, piazzale dei Marmi, 1).

