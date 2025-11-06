Alessia Cespuglio sul palco dei Magazzini Generali

Saranno quattro le serate, dal 6 al 9 novembre, durante le quali sarà possibile assistere allo spettacolo "Dovrei sapere perché, storia di come sono diventata grande”

Il mese di novembre per il Teatro (Con)Temporaneo di Cespuglio Ecosistema Teatrale si apre con uno spettacolo che ha già riscosso grande successo di pubblico: “Dovrei sapere perché, storia di come sono diventata grande” di e con Alessia Cespuglio. Saranno quattro le serate durante le quali sarà possibile assistere allo spettacolo, dal 6 al 9 novembre alle ore 21.15, al Magazzino Nove dei Magazzini Generali (via della Cinta Esterna 49/50). Sul palco Alessia Cespuglio accompagnata dalle musiche originali del M° Antonio Ghezzani. Regia di Francesco Niccolini e Adalgisa Vavassori.

Lo spettacolo “Dovrei sapere perché, storia di come sono diventata grande” è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Alessia Cespuglio. Adattamento teatrale di Francesco Niccolini. Con “Dovrei sapere perché, storia di come sono diventata grande” Alessia Cespuglio racconta un pezzo della storia del nostro Paese, partendo da Livorno, e lo fa attraverso le parole di Marta, disegnando il suo cammino verso l’età adulta, nell’Italia degli anni sessanta e settanta. Come fosse una lunga carrellata di istantanee di un preciso momento della sua vita, Marta racconta un’ epoca complessa, contraddittoria, straordinaria e potente ma anche violenta e dolorosa. Anni incredibili narrati attraverso le vicende di una famiglia: “Il mio mondo è semplice. Livorno è la mia città. Poi c’è casa, il palazzo e il cortile. Babbo, mamma, Magda e Nando sono casa mia” racconta. “Fa ormai parte della mia cifra stilistica, raccontare l’avventura di diventare donna – dice Alessia Cespuglio – è un percorso che ho ancora addosso e che vedo rinnovato nelle mie figlie: diventare grandi porta in sé la scoperta del mondo con le sue difficoltà, i suoi entusiasmi e le sue paure. Un’avventura che non finisce mai, in un mondo sempre più complicato che oggi come ieri pone ognuno di noi di fronte alla Storia, come testimoni nostro malgrado di un’epoca di cui domani saremo dei narratori. Questa storia intima e personale di Marta, la protagonista, si muove in uno scenario intenso: il boom economico, il femminismo, il movimento studentesco, le lotte operaie, le stragi e il terrorismo, perché tutto questo era il suo quotidiano, la vita di tutti i giorni”. “La scrittura di questo spettacolo – continua Cespuglio – ha fatto un percorso nuovo: partito come spettacolo di teatro, si è trasformato in romanzo ed è tornato al teatro grazie al bellissimo lavoro di Francesco Niccolini che ne ha fatto l’adattamento teatrale e ne cura la regia insieme ad Adalgisa Vavassori”.

Informazioni e prenotazioni spettacolo

Ingresso agli spettacoli 10 euro.

Per ricevere informazioni mandare un messaggio WhatsApp al 3287013206 oppure scrivere mail: [email protected]. Sarete ricontattati al più presto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©