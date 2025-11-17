Alessio Moretti presenta il nuovo libro al 4 Mori: e se Dio avesse bisogno di uno psicologo?
Il fisioterapista-scrittore torna con “Via Lattea Civico 3”, edito da Paesi Edizioni. Un format teatrale guiderà il pubblico dentro una storia che ribalta ogni stereotipo sul divino
Un Dio ventenne, insicuro e afflitto da agorafobia; uno psicologo improvvisato di appena 25 anni, senza abilitazione; un Paradiso che assomiglia più a un condominio celeste che a un luogo trascendente. È da questo rovesciamento di prospettiva che nasce “Via Lattea Civico 3”, il nuovo romanzo di Alessio Moretti, fisioterapista di giorno e scrittore di notte, che torna in libreria con la sua quinta pubblicazione.
La presentazione si terrà sabato 22 novembre alle 18 al Teatro 4 Mori, con un format ormai riconoscibile per chi segue l’autore: un vero e proprio spettacolo teatrale, con sketch, cortometraggi, intermezzi musicali e momenti di lettura che coinvolgeranno direttamente il pubblico.
Dopo il successo di “Nove battiti di ciglia”, Moretti torna a collaborare con Paesi Edizioni proponendo un racconto che parte da una domanda semplice solo in apparenza: “E se Dio avesse bisogno di uno psicologo?”
Da lì prende forma una storia che smonta stereotipi e immaginari: l’immagine del Dio onnisciente e senza età lascia spazio a un ragazzo di vent’anni pieno di dubbi, mentre il terapeuta chiamato ad aiutarlo è un giovane alle prime armi, catapultato in un compito più grande di lui.
Nel dialogo intimo ambientato “al settimo cielo” si innestano intrecci che sfiorano la grande lotta tra bene e male, rivelazioni inattese e domande che non cercano risposte definitive, ma spalancano nuove prospettive.
data-start=”1786″ data-end=”1789″ />Il titolo, spiega l’autore, nasce dal luogo dove tutto accade: Via Lattea Civico 3, l’indirizzo del Paradiso.
L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per avvicinarsi a una narrazione originale, ironica e capace di affrontare temi profondi con leggerezza e creatività.
