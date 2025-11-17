Alessio Moretti presenta il nuovo libro al 4 Mori: e se Dio avesse bisogno di uno psicologo?

Il fisioterapista-scrittore torna con “Via Lattea Civico 3”, edito da Paesi Edizioni. Un format teatrale guiderà il pubblico dentro una storia che ribalta ogni stereotipo sul divino

di Giacomo Niccolini

Un Dio ventenne, insicuro e afflitto da agorafobia; uno psicologo improvvisato di appena 25 anni, senza abilitazione; un Paradiso che assomiglia più a un condominio celeste che a un luogo trascendente. È da questo rovesciamento di prospettiva che nasce “Via Lattea Civico 3”, il nuovo romanzo di Alessio Moretti, fisioterapista di giorno e scrittore di notte, che torna in libreria con la sua quinta pubblicazione.

La presentazione si terrà sabato 22 novembre alle 18 al Teatro 4 Mori, con un format ormai riconoscibile per chi segue l’autore: un vero e proprio spettacolo teatrale, con sketch, cortometraggi, intermezzi musicali e momenti di lettura che coinvolgeranno direttamente il pubblico.

Dopo il successo di “Nove battiti di ciglia”, Moretti torna a collaborare con Paesi Edizioni proponendo un racconto che parte da una domanda semplice solo in apparenza: “E se Dio avesse bisogno di uno psicologo?”

Da lì prende forma una storia che smonta stereotipi e immaginari: l’immagine del Dio onnisciente e senza età lascia spazio a un ragazzo di vent’anni pieno di dubbi, mentre il terapeuta chiamato ad aiutarlo è un giovane alle prime armi, catapultato in un compito più grande di lui.

Nel dialogo intimo ambientato “al settimo cielo” si innestano intrecci che sfiorano la grande lotta tra bene e male, rivelazioni inattese e domande che non cercano risposte definitive, ma spalancano nuove prospettive.

data-start=”1786″ data-end=”1789″ />Il titolo, spiega l’autore, nasce dal luogo dove tutto accade: Via Lattea Civico 3, l’indirizzo del Paradiso.

L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per avvicinarsi a una narrazione originale, ironica e capace di affrontare temi profondi con leggerezza e creatività.

