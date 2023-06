“Alexander Roosh e la leggenda di Jack lo squartatore”, il libro d’esordio di Fusco

Leonardo Fusco è un giovane livornese di 28 anni. Circa una settimana fa è uscito in tutte le librerie d’Italia e su Amazon il suo primo libro intitolato: “Alexander Roosh e la leggenda di Jack lo squartatore”. Il libro è un thriller giallo.

Martedì 4 luglio vi sarà la presentazione allo Uappala Sporting Club, in via Giuseppe Pietri.

Il libro è edito dalla casa editrice di Firenze Porto Seguro

Trama – Manchester, Alexander Roosh è un giovane detective alle prime armi, desideroso di lasciare un segno nella storia dell’investigazione criminale. Ma il suo destino prende una svolta inaspettata quando viene assunto direttamente dalla Regina d’Inghilterra per indagare su una serie di omicidi che terrorizzano Londra.

La capitale britannica è sull’orlo del caos, mentre un astuto serial killer si muove nell’ombra, uccidendo donne senza lasciare alcuna traccia. Ma ciò che rende gli omicidi ancora più inquietanti è il messaggio minaccioso lasciato dall’assassino stesso: dichiara di essere Jack lo Squartatore, tornato dal passato per riprendere la sua opera sanguinaria, iniziata nel 1888.

Alexander Roosh, nonostante la sua mancanza di esperienza, viene scelto dalla famiglia reale per affiancare gli agenti di Scotland Yard. Ma perché proprio lui? In questa trama avvincente, colpi di scena sconvolgenti e tradimenti inaspettati gettano Alexander nel cuore di una sfida mortale. Mentre l’antagonista si rivela sempre più astuto e pericoloso, il giovane detective si trova coinvolto in un gioco mortale a scacchi con il passato. Riuscirà a fermare il serial killer prima che la regina e la città stessa siano portate sull’orlo della distruzione? Una storia avvincente che lascia il lettore senza fiato, tra misteri irrisolti e una corsa contro il tempo per sventare una minaccia secolare.

