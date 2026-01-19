Alice in tv sul palco di The Coach

Alice prima dell’esibizione di “Ciao Ciao”, foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La mamma ripercorre con emozione il cammino della sua bambina: un viaggio fatto di musica, impegno e piccoli grandi traguardi

Nel luglio 2024, su consiglio della nonna paterna, la famiglia decide di iscrivere Alice alla scuola di canto “Music Therapy”, seguita dal maestro Emiliano Polonia. È un passo importante, che segna l’inizio di una nuova esperienza. A dicembre dello stesso anno arriva la notizia di un casting per la trasmissione “The Coach”, in onda su 7Gold, dedicata ai piccoli grandi talenti in diverse discipline, tra cui il canto. Alice supera la selezione e accede alla “Fase Academy”, che si svolge a Cento. Dall’11 al 13 luglio la famiglia parte per le registrazioni in studio. Alice porta sul palco il brano “Il cerchio della vita” di Ivana Spagna, seguita da professionisti del settore e da mental coach che la aiutano a gestire l’emozione e l’ansia da palcoscenico. Sono giorni intensi, fatti di prove, corsi, giochi e momenti di condivisione con bambini provenienti da tutta Italia, tutti uniti dalla stessa passione. Alice vive ogni istante con entusiasmo, raccogliendo consigli preziosi e nuove amicizie. La sua esibizione le permette di superare la prima fase e di accedere alla “Fase Costruzione Squadre”. Viene assegnata alla Squadra Verde, dove i coach lavorano con lei in sala prove, apportando correzioni e affinando la performance in vista dell’esibizione ufficiale. A fine agosto la famiglia torna in studio per registrare il secondo brano, “Ciao Ciao” de La Rappresentante di Lista. Settembre segna un momento importante: la bambina conclude la sua partecipazione al programma e, durante la sua performance, conquista la stellina che le consente di rimanere in gioco, assegnata proprio dalla sua squadra.

