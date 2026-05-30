“Alice”, stasera ai Salesiani la vetrina coreografica del progetto Pangpar

Livorno, il 30 maggio il Cinema Teatro Salesiani ospita “Alice”, spettacolo di danza contemporanea firmato da Christian Fara. Sul palco anche le scuole ospiti provenienti da Toscana, Emilia-Romagna e Liguria

Un viaggio tra sogno, crescita e trasformazione raccontato attraverso il linguaggio della danza contemporanea. Sabato 30 maggio al Cinema Teatro Salesiani di Livorno andrà in scena “Alice”, spettacolo ideato, diretto e coreografato da Christian Fara, nell’ambito della vetrina coreografica patrocinata dal Comitato Regionale Toscano PGS.

Liberamente ispirata ad “Alice’s Adventures in Wonderland” di Lewis Carroll, l’opera accompagna il pubblico in un percorso simbolico che segue la protagonista attraverso le diverse fasi dell’esistenza. Alice diventa così metafora della crescita personale: dall’infanzia all’età adulta, passando attraverso dubbi, scoperte, primi amori e cambiamenti.

Nella narrazione trovano spazio personaggi iconici come il Bianconiglio, simbolo dello scorrere del tempo, lo Stregatto, rappresentazione del primo amore e della speranza, il Cappellaio, osservatore silenzioso delle crisi della vita, e i fiori, emblema dell’emancipazione e della consapevolezza personale. Un percorso che conduce Alice alla comprensione finale: crescere non significa arrivare da qualche parte, ma imparare ad accogliere tutte le proprie trasformazioni.

Lo spettacolo rappresenta la fase conclusiva del Progetto Pangpar, iniziativa dedicata allo studio e alla diffusione della danza contemporanea e rivolta a giovani tra i 14 e i 26 anni. Il progetto, che prevede incontri periodici in diverse città del Centro Italia, nasce con l’obiettivo di avvicinare i partecipanti a un’esperienza artistica e performativa di carattere professionale.

Ad arricchire la serata sarà anche la vetrina coreografica che vedrà protagoniste diverse realtà del panorama nazionale: Laboratorio di Danza e Movimento di Livorno, Virtus Danza di Bologna, Centro Danza Un Sorriso tra le Nuvole di Marzabotto, Abc Danza di Livorno e NAC Ballet di Chiavari.

La regia e la coreografia sono curate da Christian Fara, affiancato dall’assistente alla coreografia Sara D’Amicis. Costumi di Susanna Guerrini e light design di Filippo Niccolai.

Al termine dello spettacolo saranno consegnate delle borse di studio sempre per un evento di formazione che si terrà a Livorno dal 6 all’ 11 luglio.

L’appuntamento è per sabato 30 maggio al Cinema Teatro Salesiani di Livorno: vetrina coreografica alle 18.45 e spettacolo “Alice” alle 19.15.

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