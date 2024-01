Alla Biblioteca dei Ragazzi la presentazione del libro La bambina della foto

Alla presentazione del libro sarà presente l’autrice Paola Prita Grassi e modererà l’incontro Franco Santini. Ingresso libero e gratuito. Appuntamento sabato 27 gennaio alle 10 in Villa Fabbricotti

La bambina della foto è il titolo del romanzo di Paola Prita Grassi, edito da Bertoni nel 2023, che verrà presentato sabato 27 gennaio nella Biblioteca dei Ragazzi di Villa Fabbricotti alle ore 10. Alla presentazione del libro sarà presente l’autrice e con lei modererà l’incontro Franco Santini. Opera singolare, il racconto – scritto sotto forma di lettera alla figlia di dodici anni – scorre lungo il doppio binario di due storie completamente diverse, mettendo a confronto i dodici anni di una bambina rinchiusa in un lager nazista, immaginati ma verosimili, con quelli vissuti dalla madre che scrive, memorie di vita quotidiana molto lontane dalle tragedie dei campi di concentramento. Nato dopo aver visto per caso la foto di Eliza, la bambina polacca protagonista, il racconto procede a capitoli alterni sviluppando le due vicende e le due vite, in un continuo incontro di generazioni, ricordi e fatti veri, approfonditi dal grande interesse storico che l’autrice nutre sin dall’adolescenza e curati per questo nelle parole e nelle atmosfere. Grande appassionata di lettura e scrittura Prita, segue il suo primo laboratorio nel 1998 per poi condurre successivamente come docente molteplici corsi mirati a dare ai partecipanti l’opportunità di un approccio condiviso, pratico e divertente alla scrittura. Proprio a seguito di uno di questi, tenuto presso il Carcere della Gorgona, nel 2022 ha pubblicato per la casa editrice Carmignani Animali che salvano l’anima. L’esperienza del carcere di Gorgona, che racchiude i racconti di cura e relazione di detenuti di ogni età in rapporto con gli animali dell’isola.

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI – Villa Fabbricotti, V.le della Libertà, 30

SABATO 27 GENNAIO ORE 10,00

La bambina della foto, Paola Prita Grassi, Bertoni Editore, 2023

Ingresso libero e gratuito – Per informazioni: Biblioteca dei Ragazzi 0586824524

Condividi:

Riproduzione riservata ©