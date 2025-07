(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Alla Biblioteca dei Ragazzi torna A che libro giochiamo?

Lunedì 7 luglio ore 17-30-19.00 protagonista il libro “Bertolt”. Ogni incontro, che si svolgerà il lunedì pomeriggio nel mese di luglio, partirà dalla lettura di un racconto a cui seguirà un’attività pratica di laboratorio. Acquisto del biglietto online al link itinera.link/achelibro

Tornano con l’estate gli appuntamenti dedicati all’ animazione alla lettura per bambini ed adulti alla Biblioteca dei Ragazzi previsti nel programma A che libro giochiamo? Promossi da Comune di Livorno in collaborazione con coop. Itinera. Ogni incontro, che si svolgerà il lunedì pomeriggio nel mese di luglio, partirà dalla lettura di un racconto a cui seguirà un’attività pratica di laboratorio. Sono stati scelti libri originali di recente pubblicazione che rappresentano delle novità nell’ambito della letteratura per l’infanzia. Lunedì 7 luglio protagonista il libro “Bertolt” di Jacques Goldstyn. Cosa fare? Un bambino solitario e un’antica quercia diventano amici. Lui si chiama Bertolt. In primavera grazie al suo fogliame, diventa un nascondiglio perfetto, una casa, un labirinto, una fortezza. Ad una nuova primavera però Bertolt rimane spoglio, ma come fare per evitare che venga trasformato in legna da ardere o in un mobile o diventi stuzzicadenti?

Per adulti, bambini e bambine dai 6 agli 8 anni

Acquisto del biglietto online al seguente link https://itinera.link/achelibro

Costo 5 euro adulto + 5 euro bambino. Obbligatoria la presenza di 1 adulto con 1 o 2 bambini a suo carico.

Per informazioni e prenotazioni Biblioteca dei ragazzi Villa Fabbricotti tel 0586/824524 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00 mercoledì ore 16.30-18.30 mail [email protected]

