Alla Biblioteca del Vespucci-Colombo il libro di Vestri

Per I pomeriggi della Biblioteca Vespucci-Colombo, in collaborazione con Erasmo Libri, mercoledì 20 marzo, ore 18.30, nell’Aula Magna dell’Istituto Vespucci-Colombo, via Chiarini, sarà presentato il libro di Franco Vestri “Ufficio Belle Arti di restauri e di altre cose”

Per I pomeriggi della Biblioteca Vespucci-Colombo, in collaborazione con Erasmo Libri, mercoledì 20 marzo, ore 18.30, nell’Aula Magna dell’Istituto Vespucci-Colombo, via Chiarini, sarà presentato il libro di Franco Vestri “Ufficio Belle Arti di restauri e di altre cose” (Sillabe editore). Introduce Laura Belforte.

Nel volume Franco Vestri ripercorre, tra esperienze, contatti, restauri… e non solo, i 35 anni della sua carriera professionale dal 1984, data di ingresso nella Soprintendenza Belle Arti fiorentina come Assistente tecnico, fino alla recente pensione nel 2020. Una straordinaria esperienza professionale e umana raccontata con sapienza e leggerezza da chi ha direttamente vissuto sui cantieri di restauro approntati su importanti monumenti toscani.

Il racconto dietro alle quinte dei diversi interventi e dei molteplici approcci, delle battaglie vinte e delle inevitabili delusioni si snoda con la piacevole verve fiorentina che chi conosce Franco Vestri ritrova nel suo stile di scrittura. Sempre in primo piano l’amore smodato e disinteressato per la sua città e per l’arte, la perseveranza e l’orgoglio di avere bene interpretato i dettami costituzionali che legano lo Stato italiano al Patrimonio culturale.

E i tanti attestati di amicizia e riconoscenza di cui tiene traccia non possono che essere la puntuale conferma di un compito ben svolto.

Franco Vestri (Montevarchi, 1953) vive a Sesto Fiorentino. Ha prestato servizio come funzionario della Soprintendenza alle Belle Arti di Firenze, Pistoia e Prato, partecipando alla progettazione e direzione di prestigiosi cantieri di restauro architettonico tra i quali, a Firenze, la Loggia della Signoria, la Villa Medicea di Careggi, la Basilica di San Lorenzo e le Cappelle Medicee, la Cupola del Brunelleschi con il ciclo pittorico di Vasari e Zuccari. Mentre a Prato la Basilica di Santa Maria delle Carceri, il Convento di San Niccolò e la Cattedrale di Santo Stefano con il ciclo pittorico di Filippo Lippi.

Oltre alla pubblicazione di alcuni saggi a carattere scientifico, è autore del romanzo autobiografico Diario di un difettoso (2015).

Info: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©