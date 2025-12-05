Alla Biblioteca Labronica apre la mostra su Pietro Leopoldo

L’esposizione, ad ingresso gratuito, è organizzata in occasione del 260° anniversario dall’insediamento del Granduca protagonista di una delle stagioni più dinamiche e innovative della storia cittadina. Apertura il 14 dicembre fino al 9 gennaio 2026

Il 14 dicembre alle ore 12.00 si inaugura, presso la Biblioteca Labronica dei Bottini dell’Olio, la mostra Pietro Leopoldo e Livorno: una stagione cruciale per la costruzione di un’identità, promossa e realizzata dalla Cooperativa Itinera con il contributo della Regione Toscana e la collaborazione del Comune di Livorno. L’esposizione è organizzata in occasione del 260° anniversario dall’insediamento del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, protagonista di una delle stagioni più dinamiche e innovative della storia cittadina. Il percorso espositivo ricostruisce il ruolo del Granduca riformatore nel processo di trasformazione che, tra la seconda metà del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, ha orientato Livorno verso un nuovo modello di sviluppo, aperto al mare, al commercio internazionale, alla cultura e alla modernizzazione dei servizi. La mostra mette in luce l’impatto decisivo delle sue politiche, che contribuirono a rafforzare l’economia cittadina, a migliorare la qualità degli spazi pubblici e della sanità, a favorire l’attività tipografica e la circolazione delle idee, e a promuovere un vivace rinnovamento culturale, nel quale il teatro e l’editoria assunsero un ruoli di primo piano, simboli della nuova sensibilità illuminista.

Elemento centrale dell’allestimento è la pianta della città realizzata da Antonio Piemontesi, presentata come fulcro narrativo attorno al quale si sviluppa l’intero percorso. Attorno alla grande carta si dispongono vedute e immagini storiche che illustrano i luoghi più significativi della Livorno settecentesca, offrendo uno sguardo plurale e suggestivo sulla città osservata da tecnici, mercanti, viaggiatori, artisti e navigatori stranieri. Le immagini, valorizzate da ampi lightbox luminosi, accompagnano il visitatore in un’esperienza immersiva che permette di riconoscere strade, architetture e scenari urbani nel momento esatto in cui la Livorno moderna prendeva forma. La mostra, ad accesso gratuito, si propone come un’occasione di conoscenza e approfondimento dedicata al pubblico più ampio, offrendo una lettura chiara e coinvolgente di una fase cruciale della storia cittadina.

Pietro Leopoldo e Livorno: una stagione cruciale per la costruzione di un’identità

Biblioteca Labronica – Bottini dell’Olio, Livorno

Polo Culturale dei Bottini dell’Olio – Piazza del Luogo Pio

14 dicembre 2025 – 9 gennaio 2026

Inaugurazione: domenica 14 dicembre 2025, ore 12.00

Orari di apertura:

lunedì–sabato: 8.30–19.30

domenica: 10.00–19.00

Apertura fino al 9 gennaio 2026

