Alla Biblioteca Vespucci il Gruppo di Lettura Milton con “La Pace” di Zavattini

Giovedì 26 novembre alle ore 18.00 si aprirà la nuova stagione 2026/27 degli appuntamenti mensili del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci-Colombo, progettati per creare occasioni di dialogo, di letture condivise e di scambi culturali aperti a tutta la cittadinanza

Giovedì 26 novembre alle ore 18.00 si aprirà la nuova stagione 2026/27 degli appuntamenti mensili del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci-Colombo, progettati per creare occasioni di dialogo, di letture condivise e di scambi culturali aperti a tutta la cittadinanza.

Il tema del primo incontro, che si svolgerà presso la Biblioteca dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Vespucci- Colombo”, via Chiarini, 1, riguarderà la pace. Verranno, infatti, approfonditi e discussi i contenuti del volume: “LA PACE Scritti di lotta contro la guerra” di Cesare Zavattini, pubblicato da La Nave di Teseo, a cura di Valentina Fortichieri e postfazione di Gualtiero De Santi.

Pubblicato originariamente come un accorato e visionario appello civile, il testo di Zavattini riflette con uno stile poetico, ironico e profondamente umano sul rifiuto della guerra e sulla necessità di costruire una cultura quotidiana della fratellanza e della responsabilità individuale. Un volume, dunque, capace di offrire spunti di riflessione preziosi sul presente e sul ruolo attivo di ogni cittadino nella società.

Durante l’incontro oltre ad approfondire i temi, lo stile e le suggestioni dell’opera di Zavattini, i partecipanti avranno modo di confrontarsi su altre letture, condividere consigli bibliografici e proporre i titoli per i prossimi incontri, che saranno sempre a cadenza mensile e aperti a tutti.

L’ingresso al Gruppo di Lettura “Milton” è libero ed è rivolto a studenti, docenti, famiglie e a tutti gli appassionati di libri. L’intento è di rendere la lettura non solo un’esperienza individuale, ma anche un’occasione di incontro e di crescita collettiva.

Gruppo di Lettura “Milton” è coordinato da Francesca Cordì e Benedetta Braccio.

Per informazioni: [email protected]

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