Alla Biennale applausi per la dimostrazione di salvamento in acqua con Fisa ai Nettuno

Domenica 18 maggio si è conclusa la Biennale del Mare e dell'Acqua di Livorno con una dimostrazione di salvamento in acqua organizzato dalla FISA, Federazione Italiana Salvamento Acquatico

Domenica 18 maggio si è conclusa la Biennale del Mare e dell’Acqua di Livorno con una dimostrazione di salvamento in mare, nelle acque antistanti i bagni Nettuno, organizzato dalla FISA, Federazione Italiana Salvamento Acquatico che, oltre alla formazione degli assistenti bagnanti, si occupa di formare professionisti nel soccorso in acqua e prestare assistenza durante varie manifestazioni o eventi in acqua. All’evento hanno partecipato Svs Pubblica Assistenza, Misericordia Livorno Sud di Antignano, Polizia di Stato sezione nautica di Livorno con moto d’Acqua e la collaborazione del Centro Surf 3 Ponti che hanno contribuito nel creare scenari di soccorso. Sono stati simulati interventi con Idro ambulanza moto d’acqua rescue board, sup rescue… sotto lo sguardo attento del responsabile regionale del Coni, Gianni Giannone.

Condividi:

Riproduzione riservata ©