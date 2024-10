Alla Bottega del Caffè Catia Balla presenta il suo romanzo “Il Divano”

Alla Bottega del Caffè sono sempre benvenuti gli scrittori ed i loro libri, va da sé quindi che venerdì alle 17 sia il momento di apprezzare Catia Balla, autrice del romanzo “Il Divano”

Ogni libro nasce unico e come unico va accolto, dei libri bisogna parlarne sempre, sono porte per ammirare altre menti, altri pensieri, per cui alla Bottega del Caffè sono sempre benvenuti gli scrittori ed i loro libri, va da sé quindi che venerdì alle 17 sia il momento di apprezzare Catia Balla, autrice del romanzo “Il Divano”, storia di Francesca, una madre e moglie devota che ha costruito la sua vita attorno agli altri, rinunciando ai suoi sogni personali per garantire il benessere alla sua famiglia.

Inaspettatamente, la vita le presenta nuove sfide e cambiamenti significativi, costringendola a confrontarsi con un futuro inaspettato e a riadattarsi a una realtà che non aveva previsto. Inizia così a sorgere in Francesca un senso di delusione.

Il romanzo segue il percorso emozionale di Francesca nel tentativo di riscoprire se stessa e di affrontare i conflitti interiori che sorgono tra amore e delusione. La storia si sviluppa attraverso una serie di eventi coinvolgenti, esplorando le relazioni complesse e intrecciate che caratterizzano la vita di Francesca.

Tra amore e delusioni, il lettore sarà guidato attraverso il viaggio interiore della protagonista.

Catia Balla intreccia abilmente una storia di rinascita e resilienza, dimostrando che anche di fronte ai cambiamenti più imprevisti, è possibile trovare la forza per abbracciare una nuova prospettiva sulla vita e sul proprio destino.

Catia Balla nasce a Tivoli, dove tutt’ora vive. Lavora per 36 anni presso il Ministero della Giustizia. Nel 2019 pubblica Sentimenti in immagini e parole, da cui è stata realizzata una mostra d’arte, mentre nel 2022 Ricordare per imparare a dimenticare – Europa edizioni s.r.l. Roma. Sempre nello stesso anno pubblica una favola su un’antologia ed altre due favole.

Alla presentazione del libro parteciperà Alessia Cespuglio, attrice labronica molto conosciuta e non solo a Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©