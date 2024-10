Alla Bottega del Caffè per l’omaggio a Giacomo Puccini

Alla Bottega del Caffè la cultura ad ampio spettro è di casa, reading di poesie, presentazione di libri, mostre di arte varia, dalla pittura alla scultura alla fotografia, concerti, incontri e discussioni, insomma una grande casa pronta ad ospitare e/o creare momenti di incontro. La Cultura è da una parte progresso, dall’altra ricordo, perché la Memoria è uno dei nostri beni più preziosi e va mantenuta con attenzione. Proprio in questo 2024 cade il primo centenario dalla morte di Giacomo Puccini che sarà ricordato con il secondo appuntamento incentrato su due grandi opere composte nella sua maturità artistica: Tosca e Madama Butterfly.

Quanti interessati potranno venire il 16 ottobre 2024, alle ore 17 alla Bottega del Caffè, ingresso a libera offerta, per ascoltare una presentazione di questi capolavori mondiali a cura di Paolo Morelli. Due opere molto lontane tra di loro, una tutta a forti tinte, passioni amorose contrastate dalla violenza di uno stupratore cinico e violento che porterà alla morte di tutti e tre i protagonisti. La Tosca che Victorien Sardou ideò e rappresentò in teatro e che Puccini ricoprì di una musica straordinaria narra si l’amore tra Mario Cavaradossi e Floria Tosca, ma narra anche di malefatte perpetrate da un sadico e violento malfattore che si ripara dalla giusta punizione, dietro il muro del Potere, l’altra: Madama Butterfly sembra narrare la tranquilla relazione di un americano a Nagasaki che si compra l’amore di una quindicenne facendole credere di essersi sposati, per poi abbandonarla senza rimorsi in una società dove i diritti minimi delle donne sono cinicamente negati. La violenza c’è tutta e forse più atroce che in Tosca, proprio perché là era un potente corrotto, qui è invece il sistema che nega i diritti. Se volete sviscerare queste vicende e omaggiare il grande Giacomo Puccini venite mercoledì pomeriggio alle 17 alla Bottega del Caffè, ingresso a libera contribuzione.

