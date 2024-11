Alla Bottega del Caffè si parla di Mary Cassatt e Camille Claudel

La Bottega del Caffe il 7 novembre alle 17 ospita l’incontro di presentazione del saggio “Mary Cassatt, un’americana a Parigi. Camille Claudel, una scultora imprigionata. Dal genio al talento” scritto da Franca Frittelli sulla complessità, creatività e differenza di genere nell’arte, analizzando in particolare i casi di Mary Cassat e Camille Claudel.

“ Mi è sembrato interessante ed opportuno inserire qui parte della ricerca che da anni curo a proposito della differenza di genere, matriarcato e patriarcato – spiega la Prof.ssa Frittelli – mettendo qui in evidenza due donne professioniste, diverse per tecnica scelta, per situazione socio-familiare, che hanno operato nelle arti figurative, lavorando io stessa nel settore in oggetto.

Nel mondo scolastico le tracce del femminile si disperdono al loro nascere, lasciandoci deficitari/e: una castrazione ormai acquisita, accettata come consuetudine, che finisce per confinare il “genere femminile” in una diafana campana che rende le studentesse sempre più incapaci di capire le ragioni e le motivazioni dei loro disagi. Se qualcuno/a ricorda il loro ruolo nella società e tenta di farle uscire dalla beatitudine delle ben note difese trasparenti, ci mostrano sguardi che sembrano dare risposte vaghe, che ricalcano i conosciuti luoghi comuni. La conseguenza è una visibile debolezza per le scelte future di lavoro e d’inserimento soprattutto professionale nei ruoli apicali.

Anche il mondo maschile, mancando di una giusta interrelazione si chiude sempre più nelle paure di scoprire un universo che sembra soverchiarlo. Tenta così di superare il proprio disagio con atti di forza, talvolta violenti e irrazionali.”

FRANCA FRITTELLI – Prof.ssa Franca Frittelli Scultrice, scenografa, ricercatrice e studiosa sulla differenza di genere nell’ambito delle arti visive, dal medioevo ai giorni nostri. Vive e lavora in Toscana. Il suo atelier si trova all’interno del bellissimo parco di piazza Garibaldi a Vada, Livorno, a trecento metri dal mare.

