Alla Corte dei Miracoli una conferenza sulla “Magia a Livorno”

Lunedì 30 ottobre alle 21,15 alla Corte dei Miracoli in via Piombanti 9/D Enrico Zucchi presenterà una conferenza dal titolo “Magia a Livorno: i più grandi illusionisti del mondo in scena nei teatri cittadini”. Il lavoro di Zucchi nasce da una puntuale e rigorosa ricerca, condotta in archivi di stato, biblioteche pubbliche e specializzate di tutta Italia, che ha permesso di ricostruire gli anni d’oro dello spettacolo livornese, quando sui tanti e importanti palcoscenici che offriva la città salivano le più grandi star internazionali dell’arte magica. Un fermento culturale che ha portato alla nascita di un gran numero di filodrammatiche e compagnie amatoriali cittadine, all’ombra delle quali sono cresciuti tanti artisti straordinari, dai prestigiatori cheanimavano le feste estive nei palazzi nobiliari a professionisti come il leggendario Wetryk. Enrico Zucchi, che ha svolto la sua attività lavorativa come chimico, si è scoperto quando è andato in pensione grande appassionato di storia della sua Livorno. Sempre con metodo rigorosamente legato al ritrovamento di documentazione certa, ha fatto ricerca e scritto più di venti pubblicazioni sulla città e i suoi quartieri, nonché una completa storia dell’arte magica a Livorno. Un lavoro prezioso per la conoscenza della città, e per tenere allacciati i fili della storia che ci aiutano a comprendere la Livorno di oggi. L’ingresso alla conferenza è libero fino ad esaurimento dei posti.

