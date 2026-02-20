Alla Feltrinelli Alessandra Favati con “Il coraggio tra i fiori d’ortica”

Sabato 21 febbraio a partire dalle ore 11

Presso Libreria Feltrinelli Livorno, via di franco 12

Firmacopie con l’autrice Alessandra Favati,

in occasione dell’uscita del suo libro “Il coraggio tra i fiori d’ortica”

Mds editore

In una corte polverosa, dove le voci dei bambini si mescolano al rumore delle vite semplici, si intrecciano storie di coraggio, segreti e resistenza. Il coraggio tra i fiori di ortica è un viaggio nell’infanzia, un mondo fatto di ginocchia sbucciate, giochi ingenui e risate, ma anche di ombre e silenzi che i più piccoli sono costretti a fronteggiare con la forza dei grandi. Attraverso gli occhi della protagonista, una bambina tanto vivace quanto sensibile, scopriamo una comunità in cui adulti distratti e segreti taciuti creano un universo complesso e fragile. Qui un gruppo di bambini cerca rifugio nella propria amicizia, trovando nel loro “posto segreto” un luogo dove sfuggire alla realtà e affrontare insieme ciò che li spaventa. Con una scrittura delicata e intensa, Alessandra Favati esplora i temi della capacità di affrontare le difficoltà, dell’innocenza violata e della forza dei legami umani, raccontando una storia che, pur essendo ambientata in un contesto specifico, parla a tutti noi. Il coraggio tra i fiori di ortica non è solo un romanzo sull’infanzia, ma un inno alla resilienza che consente di trovare luce anche nei luoghi più bui.

