Alla Feltrinelli Alessandro Ferranti presenta “Piccoli indizi di morte”

Appuntamento alla libreria Feltrinelli di Livorno (via di Franco 12) sabato 25 ottobre alle ore 17 con Alessandro Ferranti, che incontrerà il pubblico e firmerà le copie del suo libro “Piccoli indizi di morte. La prima indagine di Guido Caffè”

Nel romanzo, Ferranti costruisce un intreccio originale tra cinema e mistero: una coppia di carabinieri apre il bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani e trova l’onorevole Aldo Moro… vivo. È una scena di un film, e per Guido Caffè, uno dei due militari, è il primo giorno su un set cinematografico. L’esperienza sembra aiutarlo a lasciarsi alle spalle un trauma personale – un anno prima è sopravvissuto a un annegamento – ma quando le riprese finiscono, il celebre attore Tano Berruti, interprete di Moro, viene trovato assassinato a Trastevere. Da quel momento Guido affianca nelle indagini la commissaria Esther Palma in un’indagine che scava tra passato e presente, realtà e finzione.

Alessandro Ferranti, classe 1985, ha studiato Relazioni Internazionali e ha lavorato come speaker e conduttore radiofonico. Come attore ha preso parte a diverse serie di successo, tra cui “Hanno ucciso l’uomo ragno” e “Il Gattopardo”, collaborando con registi del calibro di Ridley Scott, Paolo Virzì, Francesca Archibugi, Nanni Moretti, Pupi Avati, Ferzan Ozpetek e Paolo Sorrentino.

