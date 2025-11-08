(1) Allegati (1) LA COPERTINA DEL LIBRO

Domenica 9 novembre alle 18 alla libreria Feltrinelli in via di Franco 12 a Livorno, l’incontro con il giornalista toscano Gianluca Baccani, che dà voce alla più famosa tra le intelligenze artificiali (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare la copertina del libro).

Un libro-intervista del tutto originale sul tema delle opportunità e dei rischi per l’umanità connessi alla sua crescita incontrollata.

“Lo sviluppo di un’intelligenza artificiale completa potrebbe significare la fine del genere umano. Potrebbe prendere il volo da sola e riprogettarsi a un ritmo sempre crescente. Gli esseri umani, limitati da un’evoluzione biologica lenta, non potrebbero competere e sarebbero superati.” Queste parole, scritte dal grande fisico e matematico Stephen Hawking nel 2014, introducono il libro intervista a ChatGPT firmato dal giornalista toscano Gianluca Baccani ed edito dall’editore “I libri di Mompracem”, nella collana I Sassi. Il libro. “Dopo due anni di frequentazioni per esigenze lavorative – spiega l’autore – ho deciso rivolgermi a ChatGPT come se dall’altra parte non ci fosse “qualcosa”, bensì “qualcuno”. L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il nostro mondo: dalla ricerca scientifica alle strategie geopolitiche, fino alle interazioni quotidiane con i nostri dispositivi. Ma quale sarà il suo futuro? Stiamo creando uno strumento di progresso o un’entità che un giorno potrebbe sfuggire al nostro controllo? Per rispondere a queste domande, Gianluca Baccani ha scelto il metodo più diretto possibile: interrogare ChatGPT. Ne è nata un’intervista senza precedenti, con risposte tanto affascinanti quanto inquietanti, tra possibilità di co-evoluzione con l’umanità e il rischio di un’intelligenza post-umana incontrollata, il libro svela una verità che nessuno può più ignorare. “E a quel punto – avverte ChatGPT – la domanda non sarà più quando io diventerò grande, ma se voi umani sarete ancora al centro del processo evolutivo

