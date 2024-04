Alla Feltrinelli il libro “Golden Set” di Marco Fantasia

Lunedì 22 aprile alle 18 alla Libreria Feltrinelli di Livorno, in via di Franco n.° 12, si terrà la presentazione del libro “Golden Set – storie di donne e di uomini che non si sono fatti schiacciare” di Marco Fantasia, giornalista di RAI Sport e commentatore della pallavolo femminile.

Saranno presenti anche Giulia Aringhieri, pallavolista livornese del Dream Volley Pisa e giocatrice della Nazionale di Sitting Volley, tra le atlete intervistate nel libro, Eva Ceccatelli e Giulia Bellandi, sue compagne di squadra nel Dream Volley e in Nazionale.

A moderare l’incontro Silvia Cilliano, redattrice editoriale copywriter, insieme a Eva Bertolacci, giornalista.

Il libro di Marco Fantasia racconta le storie di atlete e atleti del calibro di Eleonora Lo Bianco, Luciano De Cecco, Marco Meoni, Noemi Signorile, Giulia Aringhieri, Federica Stufi, Alessia Orro e molti altri: volti noti della pallavolo ma non solo, come nel caso di Anna Basta, campionessa della ginnastica ritmica. Ogni racconto ha come punto di partenza il presentarsi di una difficoltà e della determinazione nel farla diventare un’occasione di rinascita.

Una narrazione intima, lucida e che fa riflettere, quella di Fantasia; il giornalista mostra la stessa empatia e professionalità nel testo scritto che lo contraddistingue in televisione, rendendolo uno dei commentatori più amati, in coppia con la collega Giulia Pisani, telecronista sportiva, dirigente sportiva e campionessa di pallavolo.

Sua compagna di telecronaca a bordo campo, Giulia Pisani sarà accanto all’autore anche in occasione della presentazione del libro presso la libreria livornese.

L’incontro sarà l’occasione per confrontarsi con queste storie di così forte impatto insieme all’autore e a Giulia Aringhieri, in un dialogo sulla capacità che ognuno di noi potenzialmente ha di rialzarsi nei momenti più difficili. Lo sport diventa in un simile contesto metafora della vita e del fatto che di fronte agli ostacoli più alti, i “mostri”, difficilmente ci si salva da soli.

L’unico modo per superare le proprie paure è saper chiedere aiuto alle persone giuste: siano essi amici, parenti o professionisti (psicologi, psichiatri, mental coach), il loro intervento e i loro consigli, come spiegato dai protagonisti del libro, sono determinanti per la guarigione e per la rinascita.

