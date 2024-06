Alla Feltrinelli incontro con Nicola Pera e Giorgio Bernard

Giovedì 6 giugno alle 18 alla libreria Feltrinelli di Livorno in via di Franco 12 incontro con due importanti autori labronici, Nicola Pera e Giorgio Bernard. In occasione dell’uscita del nuovo libro di Nicola Pera “La Santa Teresa”, GM libri la libreria organizza un appuntamento con i due scrittori. Sarà l’occasione per poter tornare all’interno dell’affascinante trilogia fantasy di Giorgio Bernard “I racconti degli esterni”, sempre edita da Gm Libri.

Un incontro divertente e sorprendente con degli autori capaci di alternarsi alla scrittura dentro generi anche molto diversi tra loro.

Ne “ La Santa Teresa” la narrazione si svolge nell’ottobre del 1955. La Santa Teresa imbarca un equipaggio ridotto che la deve condurre a La Spezia per il disarmo, ma il capitano, una figura misteriosa che non esce mai dalla sua cabina, d’accordo con i marinai più anziani e all’insaputa dell’armatore, vuole attraversare l’oceano e portarla a Rio.

Inizia così la cronaca di una traversata impossibile, a corto di viveri e carburante, durante la quale, insieme ai racconti di vita dei marinai, si susseguono strane presenze, una caccia improvvisata a un pescecane, l’incontro con una nave fantasma e scontri tra i membri dell’equipaggio.

Riuscirà la Santa Teresa ad arrivare a destinazione o, come inizieranno a sospettare i marinai più giovani, andrà alla deriva senza raggiungere nessuna vera meta?

Come sia finita lo racconta il mozzo, sopravvissuto fino ai nostri giorni.

Nei “Racconti degli Esterni” diviso in tre capitoli, si parla di John Zmrzlina un trentenne buono a nulla, che vive in un mondo tutto suo, fatto di fumetti e film di fantascienza. Il problema è che John ci ha visto giusto: in seguito a un inverosimile incidente, si è scoperto braccato da oscure creature agli ordini di Mordhia, la spietata regina del mondo parallelo di Alterea ed è stato tratto in salvo da un’organizzazione segreta, la Fondazione, da secoli all’opera per rintracciare i discendenti dei custodi di antichi poteri e addestrarli per affrontare l’imminente invasione.

Nicola Pera è nato e vive a Livorno. Ha pubblicato, nel 2015 e nel 2016, due raccolte di racconti (Acque sporche e Amerikana) per le Edizioni il Foglio. Nel 2017, per la collana “Cattive Strade” di MdS Editore, ha pubblicato il romanzo Benzina; nel 2020, con GM Libri, il romanzo storico La Fortezza, e nel 2022, con MdS Editore, Il fratello sbagliato. La Santa Teresa è il suo quarto romanzo.

Giorgio Bernard: nato a Milano, ha trascorso i primi anni della vita professionale tra Italia e Regno Unito, lavorando come sceneggiatore di fumetti e sistemi di gioco narrativi. L’esordio come romanziere è del 2008, con Giovanni Gelati, Diario di un podestà antifascista, edito da Belforte. Nel 2017 pubblica Benedetta e Niccolò, la storia vera di una mamma e del suo bambino, affetto da una grave forma di autismo. Sangue di Re, primo capitolo della trilogia I Racconti degli Esterni, è il suo sesto romanzo.

