Alla Feltrinelli Jonathan Terreni presenta “Digital Masketing. L’altra faccia del mercato online”

Giovedì 17 settembre alle 18, alla Libreria Feltrinelli di Livorno, il giornalista e Marketing Project Manager Jonathan Terreni presenta il suo libro dedicato ai meccanismi del marketing digitale. A dialogare con l’autore sarà Fabio Antichi, consulente Google Ads & SEO

Giovedì 17 settembre alle ore 18, presso la Libreria Feltrinelli di Livorno, Jonathan Terreni presenterà “Digital Masketing. L’altra faccia del marketing online”, pubblicato da Youcanprint. A dialogare con l’autore sarà Fabio Antichi, consulente Google Ads & SEO.

Riceviamo continuamente stimoli da ogni direzione e spesso ci sentiamo sopraffatti da pubblicità, marchi, contenuti e offerte online. Ma cosa si nasconde dietro un semplice clic? Cosa guida davvero le nostre decisioni di acquisto? Quali strategie utilizzano le aziende per mostrarci prodotti e servizi nel momento giusto? E come fanno piattaforme come i social network e i servizi di streaming a proporci contenuti in linea con i nostri interessi?

“Digital Masketing – L’altra faccia del marketing online” nasce proprio per rispondere a queste e a molte altre domande, rendendo visibile ciò che normalmente rimane dietro le quinte del marketing digitale. Il libro non vuole trasformare il lettore in un esperto, ma offrirgli strumenti semplici, chiari e concreti per comprendere meglio il funzionamento di questo sistema.

Perché capire come funziona il marketing online significa anche osservare con maggiore consapevolezza le proprie abitudini, le proprie scelte e i propri desideri. Un libro accessibile a tutti, rivolto a noi consumatori e protagonisti di un mondo sempre più dominato dalla logica del “tutto e subito”.

Chi è Jonathan Terreni

Jonathan Terreni, nato a Livorno nel 1988, è giornalista pubblicista di formazione e vanta una lunga esperienza nel mondo del marketing e della comunicazione. Specializzato nel marketing digitale, ha lavorato per grandi aziende ed eventi internazionali, realtà sportive professionistiche e progetti legati a Google.

Attualmente ricopre il ruolo di Marketing Project Manager all’interno di un’agenzia di business online.

L’appuntamento alla Libreria Feltrinelli di Livorno sarà dunque l’occasione per conoscere il libro e, attraverso il dialogo con l’autore, provare a guardare con occhi diversi quel mondo digitale che ogni giorno orienta — spesso senza che ce ne accorgiamo — ciò che vediamo, ciò che cerchiamo e ciò che acquistiamo

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