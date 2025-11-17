Alla Feltrinelli la presentazione del libro di Flavia Pini “E io che volevo essere una principessa”

La Libreria Feltrinelli di Livorno ospiterà mercoledì 19 novembre alle 18 la presentazione del libro “E io che volevo essere una principessa” di Flavia Pini, edito da Ultra. L’incontro, organizzato in collaborazione con The Shape of Autism, vedrà la partecipazione di Chiara Nachemann come relatrice e sarà moderato da Linda Santini.

Nel volume, Pini racconta con assoluta sincerità la metamorfosi della propria vita: da bambina che sognava una favola fatta di abiti scintillanti a donna chiamata a un ruolo inatteso, quello di caregiver. La diagnosi di autismo ricevuta dal piccolo Thomas ha cambiato per sempre il modo di stare al mondo della sua famiglia, costretta a ripensarsi tra iter burocratici complessi, faldoni di visite, notti difficili e scoperte quotidiane.

Con uno stile diretto, ironico e privo di retorica, l’autrice porta il lettore sulle montagne russe emotive che accompagnano chi vive accanto a un figlio con disabilità. Tra amicizie che salvano, errori inevitabili, diritti da difendere e piccoli miracoli di ogni giorno, Pini apre uno squarcio autentico su una realtà spesso invisibile, restituendo dignità e profondità a ogni esperienza.

Classe 1981, fondatrice e una delle penne del blog “The Shape of Autism”, Pini è conosciuta online come la mamma di Mr T. Attiva nell’intergruppo parlamentare per i diritti fondamentali della persona, racconta quotidianamente cosa significa camminare accanto a un figlio autistico, con lucidità, tenerezza e una buona dose di ironia.

data-is-only-node=””>L’incontro è aperto al pubblico.

