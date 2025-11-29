Alla Feltrinelli la presentazione di “Agitatevi!”: il nuovo libro di Anna Pascuzzo tra memoria, diritti e protagonismo civile

Un invito alla consapevolezza, alla memoria e soprattutto all’azione. È questo lo spirito di “Agitatevi!”, il nuovo libro di Anna Pascuzzo che sarà presentato lunedì 1 dicembre alle 18:00 presso la Libreria Feltrinelli di Livorno, in via di Franco 12.

L’incontro sarà introdotto da Martina Cardamone ed è realizzato in collaborazione con Arcigay Livorno.

Un libro che attraversa la Storia – e le storie

Difficile definire “Agitatevi!” in un unico genere. «È un saggio, un romanzo, un racconto? Forse tutti e tre», si legge nel testo di presentazione. Una narrazione che procede come un vento rapido, capace di intrecciare la vicenda collettiva a quella personale e di riportare al centro le vite di tante donne che la Storia non solo l’hanno vissuta, ma l’hanno cambiata.

Diritti che non esistevano — e che sono stati conquistati.

Ma il cuore del libro è un messaggio chiaro: nessun diritto è per sempre. Da qui il titolo, “Agitatevi!”, che non è un incitamento al conflitto bensì un richiamo alla veglia civile, al pensiero critico, alla responsabilità di essere cittadini e cittadine attive.

Un libro che fa pensare, ricordare e ancora pensare. Un testo che vuole soprattutto parlare alle nuove generazioni, spesso lontane da luoghi dove la Storia abita e dove la profondità rischia di perdersi.

Chi è Anna Pascuzzo

Nata a Catanzaro a metà degli anni Settanta, Anna Pascuzzo coltiva fin da piccola una forte passione per la lettura e la scrittura. L’incontro con un gruppo di femministe durante l’adolescenza le cambia la vita: da allora, i temi legati alle politiche di genere e ai diritti delle donne diventano il suo impegno principale, fino al ruolo — giovanissima — di consigliera di Pari Opportunità nella sua città.

Laureata in Lettere con indirizzo psicopedagogico all’Università della Calabria, alterna l’insegnamento alla scrittura e si sposta in diverse città italiane, dove approfondisce anche il metodo narrativo del filosofo Duccio Demetrio. Da trent’anni conduce gruppi di “lettura condivisa e tecnica della narrazione”.

Vincitrice di numerosi premi letterari dal 1996, Pascuzzo scrive poesie, racconti, articoli giornalistici e sceneggiature teatrali.

Nel 2005 pubblica il suo primo romanzo civile Storia d’amore, di lotta e libertà (Rubbettino), presentato anche all’Università La Sapienza di Roma durante un dibattito sugli anni di piombo. Seguono Le colonne di Emma e Pari, dispari e donne. A piedi verso la libertà (Zona contemporanea Genova, 2015), con prefazione del prof. Alessandro Claudio Orefice.

I suoi principali interessi riguardano i diritti delle donne, la storia del femminismo e il valore della differenza. È inoltre antispecista, vegetariana e da sempre amante degli animali.

L’incontro del 1° dicembre rappresenta dunque un’occasione preziosa per confrontarsi con una voce impegnata e autorevole, e per riflettere su temi che continuano a essere attuali e necessari. L’ingresso è libero.

