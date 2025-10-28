Alla Feltrinelli si parla di fotografia e curatela con “La valigia del fotografo”

mostra Mercoledì 29 ottobre alle 18 la presentazione del libro di Alessia Locatelli e Simone Azzoni, una guida pratica e critica alla progettazione di una mostra fotografica

Come nasce una mostra fotografica? Quali strumenti servono per valorizzare un progetto visivo? E, soprattutto, come si porta il proprio lavoro fuori dallo studio per incontrare davvero il pubblico?

A queste e ad altre domande risponde La valigia del fotografo, il nuovo volume firmato da Simone Azzoni e Alessia Locatelli, che sarà presentato mercoledì 29 ottobre alle ore 18 alla Libreria Feltrinelli di Livorno (via di Franco 12).

Il libro si propone come una guida tanto pratica quanto critica, pensata per fotografi, curatori e appassionati d’immagine che desiderano dare forma, senso e visibilità ai propri progetti espositivi.

Frutto di un dialogo tra esperienze diverse e complementari nel campo della curatela e della progettazione culturale, il volume accompagna i lettori lungo tutte le fasi del processo espositivo: dall’ideazione del concept alla definizione del layout, dalla scrittura critica alla comunicazione, fino alla ricerca fondi e alle strategie per coinvolgere istituzioni, aziende e media.

Con uno sguardo attento al panorama contemporaneo, La valigia del fotografo riflette anche sul ruolo del curatore nella mediazione tra autorialità, spazio e pubblico, offrendo una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per affrontare le sfide (e le opportunità) della progettazione culturale.

Un testo indispensabile per chi lavora con le immagini, ma anche per chi desidera capire cosa si muove dietro le quinte di una mostra, tra visione artistica, organizzazione e comunicazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©