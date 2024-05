Alla Feltrinelli “Topografie di memorie” di Giuliana Donzello

Mercoledì 15 maggio alle 18 alla Libreria Feltrinelli di Livorno (via di Franco, 12), Giuliana Donzello presenta “Topografie di memorie”, Leonida Edizioni. Intervengono Ivano Mugnaini, critico letterario, e Antonella Cenci, voce recitante.

Giuliana Donzello arriva in libreria con una nuova raccolta poetica. L’autrice trasporta il lettore attraverso uno specchio dove poter osservare la topografia di un’esperienza individuale che racchiude angolazioni, riflessi e bagliori tra luce e ombra in cui ognuno può ritrovarsi ed essere coinvolto, chiamato in causa, condotto ad un’immedesimazione. Un viaggio individuale attraverso dei versi che diventano la voce di tutti noi.

