Alla Goldonetta debutta Opera Oggi con un viaggio tra musica e immagini

Domenica 29 novembre la prima assoluta di “φψ (PHI PSI) – Scene quotidiane di una galassia”, la nuova opera lirica di Maurizio Preziosi, nell'ambito della quinta edizione di “Opera Oggi”. Due rappresentazioni alle 18 e alle 21

Si può trasformare l’immensità dell’universo in un’esperienza intima e personale, affidando alla musica il compito di condurre lo spettatore in un viaggio tra immagini, emozioni e riflessioni? È questa la suggestiva sfida di “φψ (PHI PSI) – Scene quotidiane di una galassia”, la nuova Opera Lirica di Maurizio Preziosi che debutta in prima assoluta domenica 29 novembre alla Goldonetta, l’elegante ridotto del Teatro Goldoni di Livorno, con due rappresentazioni, in programma alle ore 18 e alle ore 21. Il titolo inaugura la quinta edizione di “Opera Oggi”, il progetto della Fondazione Goldoni pensato per offrire spazio alla creatività musicale del nostro tempo, sostenendo nuove composizioni e nuovi linguaggi teatrali ed è realizzato grazie al sostegno di due partner privati, T.o.Delta e Sisam. Per questo nuovo lavoro, di cui l’autore oltre alla musica firma anche il libretto, i movimenti nello spazio e la direzione musicale, ha scelto un titolo enigmatico, un sottotitolo evocativo ed una definizione che apre subito alla curiosità: Opera meditativa. “L’ispirazione è nata da un’immagine che appartiene un po’ a tutti noi – spiega Preziosi – quando da bambini guardavamo le nuvole ed immaginavamo figure che si trasformavano continuamente in storie. Storie che erano diverse per ogni bambino che guardava le stesse nubi…Vorrei che anche la musica potesse offrire questa libertà personale, trasformando qualcosa di apparentemente lontano e irraggiungibile, come l’universo, in un’esperienza vicina, accessibile attraverso la meditazione”. Ha preso così forma non un’opera tradizionale, ma un affresco sonoro che vuole offrire un’esperienza di ascolto diversa, nella quale la musica diventa anche uno spazio di immaginazione e raccoglimento personale per ogni spettatore: un viaggio immersivo progettato per rompere le barriere dello spazio e del tempo, in cui il cosmo, con le sue dimensioni smisurate e i suoi misteri, possa incontrare o sostituirsi al mondo interiore dell’essere umano, in un dialogo tra macrocosmo e microcosmo, tra immensità e quotidianità. Ogni spettatore scriverà la propria storia di quest’opera.

La composizione si articola in dodici movimenti autonomi ma concatenati, collegati da particolari transizioni sonore elettroniche che accompagnano il passaggio da un movimento all’altro. L’esecuzione dal vivo dialoga con le proiezioni ideate da Andrea Gattini, che non si limitano a fare da sfondo, ma diventano parte integrante del racconto: immagini reali o oniriche, onde concentriche e geometrie frattali aprono ulteriori possibilità di interpretazione, lasciando libero ogni spettatore di costruire il proprio percorso.

Anche l’organico contribuisce a rendere particolare questa esperienza: l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo de Bernart”, composta da 23 strumentisti, e un ampio Coro sempre del Teatro Goldoni danno vita ad una trama sonora nella quale le voci si intrecciano, si frammentano e si ricompongono, talvolta avvicinandosi al sussurro. La disposizione degli esecutori nello spazio della sala è pensata per avvolgere il pubblico e superare la tradizionale separazione tra palcoscenico e platea. “Non mi interessa proporre una musica che fornisca risposte o che si lasci racchiudere in una definizione – aggiunge il compositore – La musica deve piuttosto aprire interrogativi, allargare i nostri orizzonti e lasciare a ciascuno la possibilità di trovare il proprio significato. Anche per questo ho immaginato un’opera che nasce dal silenzio e nel silenzio ritorna, lasciando che sia l’ascoltatore a scegliere il proprio cammino: un lungo viaggio oppure la sensazione intensa di un solo istante”. “φψ (PHI PSI)” è un invito a scoprire un’opera che non chiede soltanto di essere ascoltata, ma soprattutto di essere vissuta, lasciando che immagini e suoni risveglino la capacità di stupirsi, di commuoversi, di adirarsi e di guardare oltre ciò che conosciamo. Per il pubblico del Goldoni Maurizio Preziosi è una figura artistica da tempo familiare ed apprezzata. Dal 2021 è Maestro di coro del Teatro, dove ha curato la preparazione vocale di numerose produzioni liriche e di pagine sinfonico-corali; al suo attivo un’attività artistica lunga ed importante per Teatri ed istituzioni musicali italiane ed estere con significative esperienze anche nella direzione d’orchestra, sia operistica che concertistica, oltre a recital, trasmissioni radiofoniche e televisive.

Biglietti: posto unico numerato € 5 in vendita presso il botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; nel giorno di spettacolo la biglietteria aprirà due ore prima dell’inizio. Vendita online su ticketone.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©