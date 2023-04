Alla Goldonetta parole, immagini e musica per Maddalena Paola Winspeare

Presentazione ad ingresso libero del volume di Lucia Toso “Maddalena. Una donna, tante donne” mercoledì 19 aprile alle 18 in Goldonetta. Interverranno Claudia Pavoletti e Lucia Toso

Mercoledì 19 aprile, alle 18 in Goldonetta, un evento dedicato alla figura della Maddalena nella storia dell’arte e dell’umanità, in ricordo dell’editore livornese Maddalena Paola Winspeare, scomparsa nell’aprile di due anni fa, che molto ha dato alla sua città, Livorno, al mondo dell’arte e all’imprenditoria femminile. Nella storia dell’arte pochi personaggi evangelici sono stati amati e rappresentati più della Maddalena. Maria di Magdala appariva, agli occhi dei credenti e dei loro artisti, una donna non solo bellissima ma avventurosa, poetica, commovente. Claudia Pavoletti – avvocato in diritto d’autore, attivista in telematiche di inclusione ed operatrice culturale intervisterà Lucia Toso, storica dell’arte, da vent’anni collaboratrice a La Biennale di Venezia, autrice del docufilm “Tiziano. L’impero del colore” per Sky sulla sua ultima pubblicazione “Maddalena. Una donna, tante donne”, con una preziosa introduzione di Antonio Paolucci ed edita da Sillabe e Opera Laboratori, nella quale si è voluta raccontare la figura della santa Maddalena, tra tradizione e modernità, e di come gli artisti hanno interpretato la sua immagine nel corso dei secoli. Un mix di parole e immagini, corredato dal tappeto sonoro del Quartetto scenico (flauto Elenora Donnini, clarinetto Federica Macagno, fagotto Chiara Baicchi, corno Alessio Vinciguerra). Continua così l’attività dell’officina livornese di Maddalena Winspeare, distillando sapienza e bellezza nel mondo culturale.

