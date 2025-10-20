Alla Gran Guardia “Cinema a Colazione” con “Picnic a Hanging Rock”

Domenica 26 ottobre, secondo appuntamento (alla prima proiezione hanno partecipato 168 spettatori) con la rassegna cinematografica Cinema a Colazione, giunta alla sua Quarta Stagione e dedicata a “Divi, Miti e Cult”. Al Cinema La Gran Guardia, via del Giglio 18, sarà proiettato, in versione originale, sottotitolato in italiano, il film di Peter Weir “Picnic a Hanging Rock” (1975 – 1h55m). Introduce il film Marco Bruciati.

L’evento prevede la colazione alle ore 09.15 e l’inizio della proiezione alle 10.30. Il biglietto di ingresso di 8 euro è comprensivo della colazione.

Picnic ad Hanging Rock (Picnic at Hanging Rock) è un film del 1975 diretto da Peter Weir, tratto dal romanzo omonimo di Joan Lindsay. L’opera è considerata uno dei capisaldi del cinema australiano e uno dei titoli che hanno fatto conoscere a livello internazionale la cosiddetta Australian New Wave.

Il film è ambientato in Australia nel 1900. Durante una gita scolastica nel giorno di San Valentino, alcune studentesse di un collegio femminile e una delle loro insegnanti si inoltrano tra le rocce di Hanging Rock, una formazione geologica maestosa e misteriosa, e scompaiono senza lasciare traccia. La vicenda, mai spiegata del tutto, genera un’atmosfera di inquietudine, superstizione e ossessione che travolge il collegio e l’intera comunità.

Peter Weir costruisce un racconto sospeso, enigmatico e visionario, in cui natura e psiche si fondono, e in cui la bellezza idilliaca del paesaggio si trasforma in minaccia. La colonna sonora, con brani di panflute e di musica classica, contribuisce a rendere il film un’esperienza ipnotica e perturbante.

Picnic ad Hanging Rock è oggi considerato un classico di culto, celebre per il suo finale aperto e per la capacità di trasformare un mistero irrisolto in un viaggio sensoriale e metafisico.

Peter Weir, regista e sceneggiatore australiano, è nato il 21 agosto 1944 a Sydney. Tra i suoi film più noti figurano L’attimo fuggente, Witness – Il testimone, The Truman Show e Master & Commander – Sfida ai confini del mare.

Marco Bruciati è nato a Livorno, laureato in cinema, teatro, produzione multimediale presso l’Università di Pisa è attualmente docente di teorie e tecniche delle comunicazioni multimediali. Svolge attività di videomaker e operatore culturale con il Circolo del Cinema Kinoglaz per il quale segue l’organizzazione di progetti e ricerche per valorizzare e diffondere la cultura cinematografica di qualità, curando rassegne, seminari e cineforum. E’ stato direttore artistico a Livorno dell’edizione 2023 di Effetto Venezia dal titolo “Il cinema è la città”, e, nell’agosto del 2025 della manifestazione Effetto Notte – Luci e sogni, il borgo diventa cinema, il nuovo festival andato in scena a Castagneto Carducci.

Cinema a Colazione è un progetto nato dalla collaborazione di cinque realtà associative del territorio di Livorno: Centro Studi Commedia all’italiana, 50&Più Università di Livorno, FiPiLi Horror Festival, Circolo KInoglaz e Erasmo Libri, con la compartecipazione del Comune di Livorno. L’obiettivo è quello di promuovere un’esperienza cinematografica collettiva e condivisa valorizzando gli storici spazi di proiezione presenti in città.

Info: [email protected] Prevendita online: biglietti.cinemaacolazione.it

