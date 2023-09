Alla Mayor il premio “Il Corpo Sociale” a Strabilianti

Durante la manifestazione Strabilianti 2023 agli Hangar Creativi di via Meyer, alla Compagnia Mayor Von Frinzius è stato consegnato il premio “Il corpo sociale” per il lavoro costante sull’espressività del corpo aiutandoci a gioire sul palcoscenico della vita

Alle ore 21 di sabato 16 settembre la compagnia teatrale di Lamberto Giannini, Silvia Angiolini e Rachele Casali ha coinvolto il pubblico degli hangar con una breve performance composta da esercizi teatrali in grado di divertire ed emozionare e brevi incursioni dei suoi attori.

Grata per essere stata inserita in una manifestazione così importante e coinvolgente come Strabilianti e per il riconoscimento avuto, la Mayor Von Frinzius torna a casa sempre più soddisfatta e consapevole dell’importanza del lavoro che quotidianamente svolge.

