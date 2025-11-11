Alla Melograno Art Gallery le mostre personali di Ruberto e Acone

Dal 13 al 19 novembre le mostre personali di due artiste che, attraverso linguaggi diversi ma complementari, esplorano orizzonti interiori di memoria, luce ed emozione

Dal 13 al 19 novembre la Melograno Art Gallery di Livorno ospita le mostre personali di Laura Ruberto e Anna Maria Acone: due artiste che, attraverso linguaggi diversi ma complementari, esplorano orizzonti interiori di memoria, luce ed emozione.

Laura Ruberto – Echi e orizzonti

L’arte di Laura Ruberto si muove tra realtà e astrazione in un linguaggio che lei stessa definisce realismo astratto. Le sue opere nascono da emozioni e memorie legate a soggetti riconoscibili, ma si trasformano in composizioni libere e vibranti, dove la forma diventa espressione del sentire. Ruberto costruisce le sue superfici attraverso stratificazioni di stoffe, tele, metalli, fili e materiali di recupero, dando vita a un dialogo continuo tra passato e presente. Ogni frammento conserva tracce di vita e diventa materia narrativa e simbolica, capace di evocare echi lontani e di suggerire nuove prospettive. Nelle sue opere convivono rigore e sentimento: la geometria dell’impianto compositivo amplifica l’emozione, mentre la luce e le texture creano contrasti dinamici e armonie inattese. La pittura si fa così esperienza sensoriale e riflessiva, un invito a riconoscere negli “echi” del passato la possibilità di nuovi orizzonti.

Anna Maria Acone – Orizzonti di luce

Originaria di Pratola Serra e livornese d’adozione, Anna Maria Acone dedica la sua pittura alla luce e al mare della città. I suoi paesaggi non sono vedute descrittive, ma racconti poetici in cui la luce diventa protagonista assoluta, capace di trasformare la realtà in emozione. Anna Maria Acone costruisce superfici luminose e vibranti, dove riflessi e colori raccontano attimi sospesi: barche, porticcioli e tramonti che diventano metafore di quiete e contemplazione.

La sua pittura, ancorata alla tradizione figurativa ma aperta alla sensibilità contemporanea, invita a rallentare e a lasciarsi guidare dai bagliori del mare. Un viaggio visivo e intimo, in cui ogni scorcio livornese si trasforma in un’esperienza poetica e personale.

Laura Ruberto – Echi e orizzonti

IL CATALOGO

Anna Maria Acone – Orizzonti di luce

IL CATALOGO

Orario mostra

10.00–12.30 e 16.00–20.00

Domenica e festivi 10.00–12.30 e 17.00–20.00

Chiuso lunedì mattina

La mostra sarà aperta fino alle ore 12.30 di mercoledì 19 novembre.

Melograno Art Gallery – Livorno, via Marradi 62/68

[email protected]

339 2399148

Condividi:

Riproduzione riservata ©