“Alla ricerca della Testa di Giuda”. Il disegno di Leonardo e la famiglia livornese Nunes

Nella foto principale Massimo Signorini, autore del libro. La seconda immagine raffigura la copertina del volume che verrà presentato il 2 maggio alla Feltrinelli

Il 2 maggio alle 17,30 sarò presentato, alla Libreria Feltrinelli, il libro “Alla ricerca della Testa di Giuda” di Massimo Signorini Esecuzione musicale alla fisarmonica dei brani di Pietro Mascagni e della cultura Klezmer

Nuovo appuntamento con la presentazione del libro “Alla ricerca della Testa di Giuda” di Massimo Signorini (Sillabe 2024). Giovedì 2 maggio, alle 17.30 alla libreria Feltrinelli di Livorno, in via di Franco 12, l’autore presenterà il volume raccontando la storia del disegno di Leonardo da Vinci (raffigurante appunto una testa di Giuda) e del suo legame con la famiglia livornese Nunes. Lo stesso Signorini, musicista e ricercatore, docente di fisarmonica al Conservatorio statale di musica Domenico Cimarosa di Avellino, arricchirà il pomeriggio eseguendo alla fisarmonica alcuni brani di Pietro Mascagni e della cultura Klezmer.

“Alla ricerca della Testa di Giuda” rappresenta un percorso di otto anni di studio, da parte dell’autore, per rintracciare quei documenti nei vari archivi nazionali e arrivare alla verità su questo episodio estrapolato dall’archivio del Consiglio dei Ministri, inerente a una relazione finale realizzata da una commissione istituita nel 1998 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – sotto la presidenza dell’onorevole Tina Anselmi – per la ricostruzione delle vicende che in Italia hanno caratterizzato le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte degli organismi pubblici e privati.

“Assai interessante la risposta fornita dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. Di rilievo la notizia che, nel dicembre del 1943, il soprintendente di Pisa comunicò al capo della Provincia di Livorno che presso il signor Giacomo Nunes, abitante a Livorno, esisteva un disegno attribuito a Leonardo da Vinci raffigurante una testa di Giuda, notificato ai sensi della legge 2 giugno 1909, numero 364. A seguito di questa segnalazione, furono effettuate delle ricerche dalle autorità locali che però non riuscirono a rintracciare Giacomo Nunes (non risultava iscritto all’anagrafe) né la domestica che aveva preso in consegna il provvedimento di notifica. Al riguardo il soprintendente segnalava che, su tale provvedimento, agli atti dell’ufficio c’è una annotazione secondo la quale il disegno “è stato ceduto allo Stato nel ‘37-’38”, senza ulteriori precisazioni”.

La risoluzione del caso rivela incredibili storie umane legate alla famiglia livornese Nunes, di origine ebraica, e riconducibili in particolar modo al protagonista principale, l’avvocato Ilo Giacomo Nunes.

