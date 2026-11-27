Alla ricerca di Pinocchio e Geppetto al Museo di Storia

Domenica 29 novembre torna “Giocando s’impara” con un'avventura dedicata ai bambini di 5-6 anni e agli adulti per scoprire chi ha inghiottito i due protagonisti. Prenotazioni online tramite il link nell'articolo

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e Coop. Itinera vi invitano ad un nuovo appuntamento della nuova edizione di “Giocando s’impara”: la serie di eventi domenicali pensati per coinvolgere tutta la famiglia. Domenica 29 novembre alle ore 16:00 Aiuto! Pinocchio e Geppetto sono scomparsi in fondo al mare! Un gigantesco animale marino li ha inghiottiti… ma sarà davvero una balena? O forse un misterioso pescecane? Nella suggestiva Sala del Mare, sotto l’enorme scheletro della balenottera Annie, vi aspetta un’avventura tutta da scoprire! Tra storie animate, musica, giochi e indizi, diventeremo piccoli esploratori del mare per svelare il mistero e ritrovare i nostri protagonisti!

Per adulti e bambini 5-6 anni.

Prenotazioni e pagamento online al seguente link: https://www.musmed.it/tickets/prodotto/pinocchio-nella-pancia-della-balena/

Note di partecipazione: ogni bambino deve essere accompagnato da almeno un adulto/a, con un rapporto massimo di un adulto/a ogni tre bambini/e.

Per informazioni:

segreteria museo tel.0586/266711

mail [email protected]

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