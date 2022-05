Alla Rotonda di Ardenza di Livorno la fiera mercato “Acquista all’aria aperta”

Oltre 80 banchi selezionati da tutta la Toscana. E la mattina una sfilata di auto d’epoca e dalle ore 16 alle ore 19 lo spettacolo circense con artisti di strada tra i banchi

E’ in programma per domenica 29 maggio alla Rotonda di Ardenza di Livorno l’appuntamento con la fiera mercato “Acquista all’aria aperta” organizzata da Assidea, Associazione di tutela per gli operatori di mercato su area pubblica. Per l’occasione sono stati selezionati oltre 80 banchi provenienti da tutta la Toscana di tutte le categorie merceologiche: dall’abbigliamento firmato alle scarpe, dalle borse agli accessori moda, passando dall’intimo, biancheria per la casa, casalinghi, vintage, costumi mare, frutta, bomboloni.

“Sarà l’occasione – spiega Assidea – per trascorrere una bellissima giornata sul lungo mare e fare acquisti a prezzi vantaggiosi, l’affare è a portata di mano per ogni desiderio, con divertimento per tutta la famiglia”.

Intrattenimento su gonfiabili gratuiti per i più piccoli. Nella mattina una sfilata di auto d’epoca e dalle ore 16 alle ore 19 lo spettacolo circense con artisti di strada tra i banchi.