Alla Rotonda ecco il “F-art”, raduno bande cittadine della provincia

Anbima (Associazione Nazionale Delle Bande Italiane Musicali Autonome) ha preparato un nuovo tipo di Festival Bandistico che in questa timida ripresa delle attività interesserà tutta la regione Toscana. Nasce il F – ART ossia il Festival – Anbima Regione Toscana ed interesserà un Comune di ogni provincia regionale

Domenica 11 settembre alle 16 all’interno della pineta Rotonda d’Ardenza si terrà il “F-art Raduno Bande” con ingresso gratuito. Anbima (Associazione Nazionale Delle Bande Italiane Musicali Autonome) ha preparato un nuovo tipo di Festival Bandistico che in questa timida ripresa delle attività interesserà tutta la regione Toscana. Nasce il F – ART ossia il Festival – Anbima Regione Toscana ed interesserà un Comune di ogni provincia regionale. In ogni Comune si esibiranno 5 filarmoniche di quella stessa provincia in un’unica giornata, quindi come raduno bandistico. La seconda edizione si svolgerà nella città di Livorno il giorno 11 settembre 2022 coinvolgendo la Banda Città di Livorno ospitante ed invitando le filarmoniche di isola D’Elba, Cecina e Rosignano.

Si tratta quindi di un raduno bandistico comprendente quattro BANDE MUSICALI della provincia di Livorno, che si incontreranno per dare vita a un pomeriggio all’insegna della musica e dello stare insieme.

L’obbiettivo che l’iniziativa si pone è quello di riportare in auge lo spirito di incontro e scambio che da sempre anima le bande musicali, andato purtroppo perso in questo periodo di pandemia e di far conoscere al pubblico l’antica tradizione della banda cittadina. Evento gratuito.

Condividi: