Alla Rotonda il festival canoro Notte di Note

Nella splendida cornice della Rotonda di Ardenza, all’interno del Festival del Gusto organizzato dalla Labronica Eventi, domenica 7 luglio alle 21 va in scena il Festival canoro Notte di Note, promosso ed organizzato da Daniele Pelissero che condurrà questo attesissimo evento andato sold out per le iscrizioni nel giro di poche ore.

“Per me una bellissima cosa organizzare un evento del genere proprio nella mia città, tra l’altro in un posto che mi sta a cuore come la Rotonda di Ardenza”, spiega l’organizzatore. Ci sarà una giuria di qualità, capitanata da Claudio Di Paco e Corrado Passetti e coadiuvata da tre membri della Radio La Musica fa 90, Danny Di Batte dj conosciutissimo in tutta Italia, DJ Umby direttamente da Milano e Federico Piazza direttore della Radio stessa.

Gli artisti a darsi battaglia e contendersi i 7 premi in palio saranno venti, provenienti non solo dalla Toscana ma oltre regione.

Non mancheranno gli ospiti, tra cui il cantautore labronico polistrumentista Claudio Di Paco, Professor Magik con il suo spettacolo di magia ed illusionismo e la Poker D’Assi Ballet di Dania Salvini che ci farà scatenare con le sue bellissime coreografie.

Per le foto ed i video è stata selezionata la “Obiettivo Spettacolo” di Christian Rossi che sarà coadiuvata dai bravissimi Francesco e Dunia. Dj Pulizie di Johnathan De Rose sarà lo sponsor che offrirà tutti i bellissimi premi in palio. Ci saranno altre graditissime sorprese ma non vi sveliamo altro…

Non vi resta che accedere gratuitamente a vedere lo spettacolo. Non ve ne pentirete.

